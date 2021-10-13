Magnum Porsche çekilişi canlı izleme yolları! Magnum çekilişi nasıl canlı izlenir? 2021 Magnum Porche çekilişi sonuçları nereden öğrenilir?

Magnum Porsche çekilişi sonuçları 13 Ekim Çarşamba sorgulama monitörü açıldı mı? Magnum çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer almakta. Magnum çekiliş sonucu ne zaman açıklanır? Magnum bu yıl 2 tane Porsche marka araba veriyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üstünde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyor. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik ya da bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. İşte Magnum Porsche çekilişi hakkında detaylar!
13 EKİM MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.