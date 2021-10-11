CHP'den 9 ilde KHK buluşması: Terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlete döndürmek için seferber oldular



Haziran ayından beri devam eden "KHK Buluşmaları"na katılanlar arasında eski Taraf yazarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve KHK'lı Cihangir İslam da bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da KHK'lılara ilişkin yaptığı açıklamalarda "Yargı kararı yoksa tüm KHK'lılar göreve iade edeceğiz." demişti.

ANKARA'DA PARTİLERLE GÖRÜŞTÜLER

Aydınlık'ta yer alan habere göre, KHK'lı Platformları Birliği, geçen hafta Ankara'da bazı partilerle görüşme düzenledi. Parti genel merkezlerinde yapılan görüşmelerde KHK'lılar taleplerini dile getirdi. KHK'lılar yaptıkları ziyaretlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ebru Günay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi yöneticileriyle görüştüler.

KHK'lıların ziyaretine ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, "Büyük acılar yaşanıyor. KHK'lılar ve aileleri sosyal ölüme terk ediliyor, ötekileştirmeye maruz kalıyor." dedi. Yeneroğlu, 23 Eylül'de partisi adına hazırladığı raporda FETÖ iddianamelerinin içinin "boş" olduğunu söylemiş, Türkiye'de hukuksuzluğun olduğunu iddia etmişti.



YENEROĞLU'NA GÖRE BYLOCK SUÇ DEĞİL

AK Parti'ye yaptığı ihaneti CHP'nin tetikçisi Halk TV'de utanmadan sıkılmadan itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan skandal bir açıklama gelmişti. Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine "Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderbiş ankesör aramalarının ve ByLock kullanımının suç unsuru olmadığını söylemişit.

