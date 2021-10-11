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    • 11.10.2021 10:55
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    CHP'den 9 ilde KHK buluşması: Terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlete döndürmek için seferber oldular

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğim" açıklamasında bulunarak vatan haini terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlet kadrolarına almayı vaad etmişti. Haziran ayından beri 35 ilden KHK’lılarla bir araya gelen CHP'nin 9 ilde daha KHK buluşması yapacağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    CHP terör örgütleri için seferber oldu

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan hainlerine umut dağıtmaya devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğim" açıklamasında bulunarak, FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve KHK ile görevden uzaklaştırılan kişilere teminat vermişti.


    Cumhuriyet Halk Partisi'nin haziran ayında başlattığı, 'Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudaki görevlerinden uzaklaştırılanlarla buluşmalar' devam ediyor. Önceki gün Milliyet'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bugüne kadar 35 ilden KHK'lılarla toplantı yaptıklarını belirtirken, 9 ilde daha buluşma düzenleyeceklerini söyledi. Karaca ayrıca 16 bin KHK ile de anket yaptıklarını ifade etti. Yapılacak buluşmaların ilki 12 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleşecek, sonrasında ise Van, Malatya, Trabzon, Samsun ve Kayseri'yle devam edilecek.


    CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nı yapan Karaca, yaptığı açıklamada "çok ötekileştirilmişler" dediği KHK'lılara ilişkin bir rapor hazırladıklarını ifade etti. Karaca, "Raporu yazmaya başladık. Anketi de ekleyeceğiz. Çözüm önerileri olacak. Neler yaşadıkları olacak. En azından belki raporu okurlar da bu yaşanan sivil ölüme, hukuksuzluğa dur diyecek bir irade ortaya koyabilirler." dedi.


        Haziran ayından beri devam eden "KHK Buluşmaları"na katılanlar arasında eski Taraf yazarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve KHK'lı Cihangir İslam da bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da KHK'lılara ilişkin yaptığı açıklamalarda "Yargı kararı yoksa tüm KHK'lılar göreve iade edeceğiz." demişti.

        ANKARA'DA PARTİLERLE GÖRÜŞTÜLER
        Aydınlık'ta yer alan habere göre, KHK'lı Platformları Birliği, geçen hafta Ankara'da bazı partilerle görüşme düzenledi. Parti genel merkezlerinde yapılan görüşmelerde KHK'lılar taleplerini dile getirdi. KHK'lılar yaptıkları ziyaretlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ebru Günay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi yöneticileriyle görüştüler.

        KHK'lıların ziyaretine ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu, "Büyük acılar yaşanıyor. KHK'lılar ve aileleri sosyal ölüme terk ediliyor, ötekileştirmeye maruz kalıyor." dedi. Yeneroğlu, 23 Eylül'de partisi adına hazırladığı raporda FETÖ iddianamelerinin içinin "boş" olduğunu söylemiş, Türkiye'de hukuksuzluğun olduğunu iddia etmişti.

        YENEROĞLU'NA GÖRE BYLOCK SUÇ DEĞİL
        AK Parti'ye yaptığı ihaneti CHP'nin tetikçisi Halk TV'de utanmadan sıkılmadan itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan skandal bir açıklama gelmişti. Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine "Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderbiş ankesör aramalarının ve ByLock kullanımının suç unsuru olmadığını söylemişit.





        KHK'lılar ayrıca Ankara'da Türk Tabipler Birliği Genel Sekreter Vedat Bulut'la da bir görüşme yaptı. TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KHK'lara ilişkin "güvenlik adı altında güvencesizlik dayatılıyor" diyerek "KHK hukuksuzluğuna son verilsin" çağrısı yapmıştı.



        TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÜST DÜZEY TERÖRİSTE BARIŞ VE DOSTLUK ÖDÜLÜ VERMİŞ
        TTB'nin 2015'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PKK'nın sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü verdiği ortaya çıkmıştı. Teröriste verilen ödülün ortaya çıkması büyük tepki toplamıştı

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