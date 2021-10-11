CHP'den 9 ilde KHK buluşması: Terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı devlete döndürmek için seferber oldular

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan hainlerine umut dağıtmaya devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan, işine son verilen herkesi görevine iade edeceğim" açıklamasında bulunarak, FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve KHK ile görevden uzaklaştırılan kişilere teminat vermişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin haziran ayında başlattığı, 'Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudaki görevlerinden uzaklaştırılanlarla buluşmalar' devam ediyor. Önceki gün Milliyet'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bugüne kadar 35 ilden KHK'lılarla toplantı yaptıklarını belirtirken, 9 ilde daha buluşma düzenleyeceklerini söyledi. Karaca ayrıca 16 bin KHK ile de anket yaptıklarını ifade etti. Yapılacak buluşmaların ilki 12 Ekim'de Diyarbakır'da gerçekleşecek, sonrasında ise Van, Malatya, Trabzon, Samsun ve Kayseri'yle devam edilecek.
CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nı yapan Karaca, yaptığı açıklamada "çok ötekileştirilmişler" dediği KHK'lılara ilişkin bir rapor hazırladıklarını ifade etti. Karaca, "Raporu yazmaya başladık. Anketi de ekleyeceğiz. Çözüm önerileri olacak. Neler yaşadıkları olacak. En azından belki raporu okurlar da bu yaşanan sivil ölüme, hukuksuzluğa dur diyecek bir irade ortaya koyabilirler." dedi.