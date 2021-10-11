Bu haber sizin için! 2 yıl boyunca geçerli olacak! Elektrik faturası 82 TL üzerinde gelenler dikkat edin

Çamaşır makinenizi tam kapasite olarak çalıştırmanız önemli. Birkaç parça çamaşır amacıyla makine çalıştırmak enerjiyi boşa harcamanıza yol açar.

Hem enerji hem de su kullanımını azaltmak amacıyla kesinlikle bulaşıkları makinede yıkamalısınız. Hem de bulaşıklarda hijyen sağlamak amacıyla lüzumlu olan ısıya eliniz dayanmayacaktır. Bu sebeple makine kullanmaya özen gösterin. Bulaşık makinenizi ekonomik programda çalıştırmayı ihmal etmeyin.

Çamaşırlarınızı nemliyken ütülerseniz; ütünüzün daha az enerji harcamasını sağlarsınız. Bu da ciddi anlamda tasarruf yapmanıza yardımcı olur.

Enerjicell kimin?

Enerjicell, Turkcell Grup iştiraki olarak 2017 yılında kurulup , 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde EPDK'dan elektrik tedarik lisansı aldı.