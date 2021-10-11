CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay’ı yok saydı: Vurgunun kılıfı 21/B

Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, "Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" demişti. İddialara göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 29 Haziran'da asfalt ihalesi açtı. Şartnamede, 374 milyon 47 bin 349 TL yaklaşık değer ve 255 milyon 79 bin 677 TL sınır değer verildi. İhale davet usulü ile yapıldı. İhaleyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 260 milyon 312 bin 216 TL'lik teklifle kazandı. BELKO da bir hafta sonra 196 milyona alt şirkete verdi. AK Partili meclis üyeleri, "Madem böyle alabiliyorsa Fen İşleri Daire başkanlığı bu firma ilk ihalede de 260 milyon altına veya 196 milyona bu işi alabilirdi. Firmaya ilk işi niye vermedi? Ya da firmaya bu işi ilk ihalede kim aldırtmadı da ikinci ihalede aldı. Ayrıca bu ihale düşünün bir de açık ihale olarak yapılsa daha kim bilir ne kadar fazla kırılıcaktı?" sorularını sordu.