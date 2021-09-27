



Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz." ifadeleri dikkat çekti.



YASAK AŞKI GİZLEME TAKTİĞİ

Buldan'ın bu açıklaması CHP ve İP ile adının yan yana anılmaması ve ittifakın sözde milliyetçi ve sözde Atatürkçü üyelerinin oylarını kaçırmamak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor.



İP İLE ORTAK STRATEJİ: PARLAMENTER SİSTEM

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüşün altı çizilirken, ittifaklara ilişkin olarak da "Bizler, parlamento seçimleri için 'Demokrasi İttifakı' şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz." değerlendirmesi yapıldı.



İttifakın bir diğer ortağı İP Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Parlamenter sisteme dönüş istediğini belirtmişti. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, Başbakanlığa takip olduğunu belirtmişti.