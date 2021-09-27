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    • 27.09.2021 12:03
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    • 27.09.2021 12:41
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    HDPKK'lı Pervin Buldan'dan CHP ile yasak aşkı gizleme hamlesi: Herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok

    Kandil'in sözcüsü HDPKK, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük "tavrını ve ilkelerini" açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde yer alma anlayışımız yok" diye konuştu. Buldan'ın bu açıklaması CHP ve İP ile adının yan yana anılmaması ve ittifakın sözde milliyetçi ve sözde Atatürkçü üyelerinin oylarını kaçırmamak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor. Öte yandan HDP tarafından açıklanan maddelerle, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelesinin durması istendi.

    İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

    2023 seçimleri öncesi CHP ile ittifak yapmasına kesin gözüyle bakılan HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Adalete, demokrasiye, barışa çağrı" deklarasyonunun detaylarını paylaştı.

    "HERHANGİ BİR İTTİFAK İÇİNDE YER ALMA ARAYIŞIMIZ YOK"
    Deklerasyonda yer alan "Bizler, parlamento seçimleri için 'Demokrasi İttifakı' şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız.



    Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz."     ifadeleri dikkat çekti.

    YASAK AŞKI GİZLEME TAKTİĞİ
    Buldan'ın bu açıklaması CHP ve İP ile adının yan yana anılmaması ve ittifakın sözde milliyetçi ve sözde Atatürkçü üyelerinin oylarını kaçırmamak için yapılan bir hamle olarak yorumlanıyor.


    İP İLE ORTAK STRATEJİ: PARLAMENTER SİSTEM
    Açıklamada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüşün altı çizilirken, ittifaklara ilişkin olarak da "Bizler, parlamento seçimleri için 'Demokrasi İttifakı' şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

    İttifakın bir diğer ortağı İP Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Parlamenter sisteme dönüş istediğini belirtmişti. Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, Başbakanlığa takip olduğunu belirtmişti.



        Birlikteliğin saklamaya çalışan Akşener ile HDP tayfasının seçimler öncesi benzer hedefleri ve örtüşen açıklamaları dikkat çekiyor.

        "PKK'YA DOKUNMAYIN" ŞARTI
        Öte yandan HDP tarafından açıklanan maddelerde; Türkiye'nin terörle mücadeleye ara vermesi istendi.

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        Konuyla ilgili konuşan Pervin Buldan, "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçenekleri düşünülerek adım atılmalıdır. " ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN GÜCÜNDEN RAHATSIZLAR
        Dış politikada da Türkiye'nin askeri gücünü göstermemesi istendi. Mithat Sancar, "Dış politikada; komşularımız başta olmak üzere, diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı maceracı politikalardan uzaklaşmak, diyaloğa ve her alanda iyi ilişkilere dayalı barışçış politikalar yürütmek hepimizin yararınadır." dedi.

        HDP'NİN BİR BAŞKA İSTEĞİ İSE YENİ ANAYASA
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, ittifaka katılma şartlarından biri olarak demokratik bir anayasayı şart koştu: "Sivil, özgürlükçü, yeni bir anayasa, gerçek anlamda bir toplumsal sözleşme Türkiye'de yeni bir başlangıcın ve demokratikleşmenin tacı olacaktır. Bu anayasa; farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, anadillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlığı esas almalıdır. Anayasanın hazırlanma süreci, her kesimi kapsayan, demokratik katılım ve toplumsal müzakereye dayalı bir yöntemle yürütülmelidir."

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