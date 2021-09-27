"Ben aday değilim" diyen Meral Akşener'e "sadrazamlık" teklifi



O yüzden diyorum. Eğer bütün bunların olacağını düşünüyorsa saltanatın döneceğine de kolayca inanabilir. O zaman sadaret mührü için heveslense de mantıklı olabilir. Ben kendisine sadrazamlık teklif ediyorum. Sen kim oluyorsun demeyin. Meral Hanım'ın Başbakan olacağına inanıyorsunuz da benim Padişahlığıma mı inanmıyorsunuz.

Ya birileri Meral Hanım'ı fena kandırıyor ya da o kendi kendini aldatıyor. Bu tarafını bilemem ama Meral Hanım sanırım hepimizi kandırmaya çalışıyor. Kendisi bu senaryoya inanıyorsa ayrı sorun. İnanmadığı halde seçmenini inandırmaya çalıyorsa o apayrı sorun.

Eğer gerçekten kendi de inanıyorsa o zaman Meral Akşener'in siyasette buralara kadar gelmiş olmasını bile büyük bir başarı olarak alkışlamak lazım. Bir 23 Nisan sabahı kendisine eskiden kalma bir başbakanlık koltuğu bulalım. Alsın hevesini. Daha fazla da gündem işgal etmesin. Hem o kurtulsun hem biz.





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Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın köşe yazısı şu şekilde:



İyi Parti lideri Meral Akşener, yaklaşık altı yıldır "Ben Başbakan olacağım" diyor. Bu konudaki istimrârı için kendisini kutlamak lazım. Zira Başbakanlık makamı mevcut bile değil ama Akşener'in talebi hâlen mevcut.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda da bunu tekrarladı:

"Ben Cumhurbaşkalığına aday değilim. Kendi adıma bunu söylüyorum. Kim aday olacak kısmında seçilecek bir adayla devam edeceğiz. Ben aday değilim. Ben Başbakanlığa adayım."

Şimdi iki hafta önceki "Doğu Masası" yazımdan bir bölümü hatırlayalım: Kulislerde konuşulan bir başka konu da 10 Aralık Hareketi üzerinden partideki en etkin grubun başı haline gelen Kaan Salıcı ile Kılıçdaroğlu'nun tam bir uzlaşmaya vardığı. Bu uzlaşmaya göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak, seçildiği takdirde ise Salıcı da Başbakan olacak. İsmail Küçükkaya'ya bile Kılıçdaroğlu'na yönelik "Size bir özgüven gelmiş" dedirten şey, bu uzlaşmadan alınan güç müdür? İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde ilk kez aday olmayacağı ve belediye başkanı olarak devam edeceği sinyalini vermesini de bu minvalde mi değerlendirmek gerekir? Ya da Akşener, bu faaliyetlerin farkında olduğu için mi 30 Ağustos kutlamasında İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzetecek kadar abartılı bir açıklama yapmıştır? Bu soruların cevabını bilmiyorum. Fakat Kılıçdaroğlu'nun aday olma noktasında ilk kez kendisini bu kadar ön plana çıkardığının ve bunu parti içinden destek almadan yapamayacağının sanırım herkes farkındadır.