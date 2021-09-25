Akşener neden 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' dedi? Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Millet İttifakı'nın sinsi hesapları...

2023 seçimlerine giden üsreçte Millet İttifakı'nın bileşenleri sinsi hesaplar peşinde koşuyor. CHP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'ye göz kırparken henüz adayını netleştiremeyen ittifakın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün dikkat çeken bir çıkış yaptı.
CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.
"NET OLARAK ADAY DEĞİLİM"
Akşener şunları söyledi:
"Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"
Akşener'in 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' çıkışının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Dervişoğlu, Akşener'in söyleminin halkın desteğiyle geçilen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu' iddia etti.
"MADEM PARLAMENTER SİSTEM İSTİYORUZ..."
Dervişoğlu, "Dün Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'in yeni bir çıkışıyla bu ülke muhatap olmuştur. O da biz madem ki parlamenter sistem istiyoruz, biz madem ki tek adamlığa evrilen bu yönetim biçimine karşıyız, o zaman yapmamız gereken şey, söylediğimizin ciddiye alınmasını temin etmekten geçer. Bu bir demokrasi çağrısıdır. Bu çağrıdan herkes kendi payına düşeni almayı becerebilmelidir. Bu çağrı sadece Millet İttifakı'na yönelik bir çağrı değildir. Bu çağrı tüm siyasi aktörelere yapılmıştır." ifadelerini kullandı.