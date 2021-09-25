Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.09.2021 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2021 19:17
    ABONE OL

    Akşener neden 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' dedi? Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Millet İttifakı'nın sinsi hesapları...

    2023 seçimlerine giden süreçte adayını netleştiremeyen Millet İttifakı'nın bileşenleri sinsi hesaplar peşinde koşuyır. CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarına ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in söyleminin halkın desteğiyle geçilen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu' iddia etti. Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden tekrar eski Türkiye'ye 'parlamanter' sisteme dönmek istediği konuşuluyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Akşener neden ’Cumhurbaşkanı adayı değilim’ dedi?

    2023 seçimlerine giden üsreçte Millet İttifakı'nın bileşenleri sinsi hesaplar peşinde koşuyor. CHP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'ye göz kırparken henüz adayını netleştiremeyen ittifakın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün dikkat çeken bir çıkış yaptı.

    CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.

    "NET OLARAK ADAY DEĞİLİM"
    Akşener şunları söyledi:

    "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"

    Akşener'in 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' çıkışının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Dervişoğlu, Akşener'in söyleminin halkın desteğiyle geçilen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu' iddia etti.

    "MADEM PARLAMENTER SİSTEM İSTİYORUZ..."
    Dervişoğlu, "Dün Genel Başkan'ımız Sayın Meral Akşener'in yeni bir çıkışıyla bu ülke muhatap olmuştur. O da biz madem ki parlamenter sistem istiyoruz, biz madem ki tek adamlığa evrilen bu yönetim biçimine karşıyız, o zaman yapmamız gereken şey, söylediğimizin ciddiye alınmasını temin etmekten geçer. Bu bir demokrasi çağrısıdır. Bu çağrıdan herkes kendi payına düşeni almayı becerebilmelidir. Bu çağrı sadece Millet İttifakı'na yönelik bir çağrı değildir. Bu çağrı tüm siyasi aktörelere yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        MİLLET İTTİFAKI'NIN PLANI
        Millet İttifakı'nın yol haritası olarak eski sistemi seçtiği konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünüldüğü konuşulurken eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Anayasa'yı değiştirip 2 yıl içinde parlamenter sisteme göre seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bu durumda başbakan adayının Meral Akşener olacağı ifade edilirken Millet İttifakı'nın 2023 stratejisinin, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayı Meral Akşener olarak yorumlanıyor.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE YAPACAK?
        Kemal Kılıçdaroğlu adaylık yarışında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesecek ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadeleriyle Yavaş ve İmamoğlu'nun önünü kesmek isterken krizin aday belirleme sürecinde son viraja girildiğinde daha da tırmanması bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Akşener neden 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' dedi? Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Millet İttifakı'nın sinsi hesapları...
            SON DAKİKA