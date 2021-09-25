Akşener neden 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' dedi? Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış! Millet İttifakı'nın sinsi hesapları...

"NET OLARAK ADAY DEĞİLİM"

Akşener şunları söyledi:



"Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım"

Akşener'in 'Cumhurbaşkanı adayı değilim' çıkışının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu, Akşener'in söyleminin halkın desteğiyle geçilen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir eleştiri olduğunu' iddia etti.