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    • 06.10.2021 15:08
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    Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce yaptığı açıklamaları unutarak sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan IMC TV'de kullandığı ifadeleri unutarak, skandal sözler sarf etti.

    takvim.com.tr
    Unutkanlık için tedaviye başlanmalı

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamaları unutarak sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ın hedef aldı. "AK Parti'nin ileri gelenleri "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini" talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, kendi sözlerini unutarak, skandal sözler sarf etti.


    ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANINDA KONUŞMUŞTU
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar evvel terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan IMC TV'de katıldığı bir canlı yayında "YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim, Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri değişebilir" açıklamaları yaptığını unuttu.


    GİZLİ ANAYASA TASLAĞI DA HAZIRLAMIŞLARDI
    CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin birleşerek anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu önceliğinde hazırladığı iddia edilen anayasa taslağının detayları ortaya çıkmış, taslakta federatif sistemlere kapı aralayacak yerel yönetim modeline göz kırpılırken, eşcinsellik ve ateistlik gibi konulara da yer verilmişti. Ayrıca taslakta Türk devleti ifadesi yerine Türkiye devleti ifadesi kullanılmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri unutarak Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.


    TEDAVİYE BAŞLANMALI
    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun televizyonda yaptığı açıklamaları paylaşan bir vatandaş, "Sağlık raporunun gerekli olduğu kesin. Ayrıca unutkanlık için tedaviye de başlanmalı." dedi.

        Kılıçdaroğlu'nun yalanların içinde boğulduğunu belirten başka bir kullancısı ise, "Buna unutkanlık değil yalancılık denir. Muhalefetin genel sorunu söylediği yalanların içinde boğuluyor olması." diyerek CHP liderine tepki gösterdi.



        Söylediklerini inkar eden CHP liderine tepki gösteren başka bir vatandaş ise, "Bunamadıysan gene inkar gene yalana devam diyorsun yani Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı
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