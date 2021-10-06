Başkan Erdoğan'ı Anayasa üzerinden hedef alan CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki: Unutkanlık için tedaviye başlanmalı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamaları unutarak sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'ın hedef aldı. "AK Parti'nin ileri gelenleri "Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini" talep ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, kendi sözlerini unutarak, skandal sözler sarf etti.



ÖRGÜTÜN YAYIN ORGANINDA KONUŞMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar evvel terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan IMC TV'de katıldığı bir canlı yayında "YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim, Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri değişebilir" açıklamaları yaptığını unuttu.