İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına aday değilim

AKŞENER'İN 'İMAMOĞLU' BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi, 'Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması konusunda destek oldu' olarak yorumlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU ÖNLERİNİ KESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ittifak isterse aday olurum' derken İsimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen bir hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.