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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına aday değilim

    Millet İttifakı'nın bileşenleri her fırsatta erken seçim olsun yaygarası koparırken İttifakın adaylık krizi de derinleşiyor. CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Cumhurbaşkanlığına aday değilim

    Millet İttifakı'nın adaylık bilmecesi sürüyor. Her fırsatta erken 'erken seçim olsun' yaygarası koparan ittifak bileşenlerinden CHP'nin HDP ile yakınlaştığı dönemde İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

    AKŞENER CHP'NİN KANALINDA KONUŞTU
    CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim." ifadelerini kullandı.

    "NET OLARAK ADAY DEĞİLİM"

    Akşener şunları söyledi:

    "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım"

    AKŞENER'İN 'İMAMOĞLU' BENZETMESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi, 'Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması konusunda destek oldu' olarak yorumlanmıştı.

    KILIÇDAROĞLU ÖNLERİNİ KESTİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ittifak isterse aday olurum' derken İsimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesen bir hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.
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