İBB, kaçak olduğunu savunarak mescidi yıkmaya hazırlanıyor! En yakın cami 3 kilometre uzaklıkta

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurdu. Daha sonra mühür vurarak mescidin yıkım kararını verdi. Dış cephesi büyük ölçüde biten mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için de 24 saat nöbet tutan zabıta personellerini dikti.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sabah'ın aktardığına göre mescidin yıkım kararını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine ise mahalleliler isyan etti. Çevreye yakın bir noktada cami bulunmadığı için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, mescidin yapımının durdurulmasına ve hakkında yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi.
"3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KÖYÜN CAMİSİNE YÜRÜYORUZ"
Konuya ilişkin konuşan Sezen Korkmaz, "Bu mahalle ve çevresinde ne bir mescit ne de bir cami var. Evlerimizin yakınında cami olmadığı için 3 kilometre uzaklıktaki köyün camisine yürüyoruz. Bu durum yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor.
İBB YIKIM KARARI VERDİ