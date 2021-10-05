İBB, kaçak olduğunu savunarak mescidi yıkmaya hazırlanıyor! En yakın cami 3 kilometre uzaklıkta

Bazı komşularımız ise 8 kilometre uzaklıktaki Çatalca merkeze gidiyor cemaatle namaz kılabilmek için ancak merkeze buradan son araç akşam saat 20.00'da yani namaz kıldıktan sonra eve dönmek istesen hiçbir ulaşım aracı yoktur. Çatalca ayrıca yazın nüfusu artan bir ilçe bu nedenle de insan trafiği de fazla oluyor. vakıf da buradaki vatandaşın ibadetini rahatsa yapabilmesi için bir küçük mescit yaptırmaya başladı. Mescidin olduğu arsa vakfa ait bir yer. Ancak Büyükşehir Belediyesi cami inşaat ruhsatı olmadığı için inşaatı mühürledi. Yıkım kararı verdi. Bu mescit küçük bir yer buradaki insanlara belki zar zor yetecek ancak en azından 3-4 mahallenin cami ihtiyacını karşılayacak. Cuma namazları için en azından evimizin yakınında kılabileceğiz" ifadelerine yer verdi.

MAHALLELİ İBB'YE ÇAĞRI YAPTI