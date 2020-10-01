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    • 01.10.2020 23:38
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    'nin medya balonu , larını tamamen sildi

    ’li ’nin amblemini her alanda değiştirmeye çalışıyor. İmamoğlu, geçen yıl TV’deki cami amblemini değiştirip gökkuşağı rengine benzeyen bir koydurmuştu. Şimdi ise İmamoğlu, İBB Cep Trafik uygulamasındaki cami logosunu kaldırdı. Damla Karayerli'nin haberinin detayları...

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami logosunu değiştirme gayreti dikkat çekiyor.

    İBB CEP TRAFİK'TEKİ CAMİ LOGOSU DA DEĞİŞTİ

    Bu kez de İBB Cep Trafik'in camili logosu değiştirildi. Ne olduğu tam anlaşılamayan renkli bir şekil logo yapıldı. İmamoğlu, daha önce de İBB TV'deki cami logosunu değiştirmiş ve yerine gökkuşağı renklerini andıran bir logo koymuştu.

    1969 YILINDA BELİRLENMİŞTİ

    İstanbul'un en önemli sembolu olan camilerin minarelerini belediyenin sembolü haline getirilmesi ise 1969 yılına dayanıyor. Yarım asırlık logo, dönemin İstanbul Valiliği'nin açtığı yarışmayla belirlenmiş, büyük beğeni toplamıştı.

    DAMLA KARAYERLİ / HABER MERKEZİ
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