Dönemin İBB Başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın yoğun emek ve çalışmaları ile yapılan planlar sonrası caminin yapımına başlandığını aktaran Aydın, "Dönemin Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, ilk etapta İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokole de uymadı. Emniyet Müdürlüğü'ne 'biz size burayı 10 yıllığına kiraya veririz. Kira görüşmeleri için bize yetkili birini gönderin' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise protokolde direnince karakol yeni yerine taşındı. Ancak Öz, protokole attığı imzayı 1 ay sonra tanımadı. Camii yapımı bu türlü zorlu süreçlerden geçtikten sonra inşaata başladı. 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminden sonra da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni ekibi Soğanlık Camii'nin devam eden inşasını durdurdu. Camii inşaatının durdurulması üzerine bölge halkı büyük tepki gösterdi. Halkın tepkisi üzerine, ihalesi yapılmış, devam ederken CHP'li İBB Başkanı tarafından durdurulan Cami inşaatının durdurma kararından vazgeçti. Şu an inşaat kaldığı yerden devam ediyor. Fakat planların içerisinde yer alan zemin altı otopark, taziye evi, sosyal tesis, imam evi, aşevi ve Kur'an Kursu olan kısımlar devre dışı bırakıldı. Kendi durdurdukları cami inşaatını halkın tepkisi sonrasında devam ettirme kararı aldıktan sonra şimdi de sanki kendileri sıfırdan cami inşaatına başlamış gibi servis ediyorlar. Durum bundan ibaret ve Kartal halkı özellikle de Soğanlık halkı her şeyi çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN