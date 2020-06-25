İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve padişahın başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.
TÜRBESİNDE SAYGISIZ!
Geçtiğimiz ay İstanbul Valiliği, "İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı" kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlemiş, törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini gezerken takındığı saygısız tavır milletin büyük sini çekmişti.