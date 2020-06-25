İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve padişahın başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.