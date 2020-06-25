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    • 25.06.2020 18:26
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    Başkanı , milletin parasıyla Han'ın portresini satın aldırarak kaybettiği prestiji toparlamaya çalıştı

    Geçtiğimiz ay Han'ın türbesinde saygısızca tavırlarda bulunan ’li () Başkanı büyük tepki toplamıştı. İmamoğlu halk nezdinde itibarını düzeltmek için 'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresine İBB bütçesinden  770 bin Sterlin  (6.5 milyon TL) ödedi. Koltuğa oturduğu 1 yılı aşkın süre boyunca icraat üretemeyen İmamoğlu, İBB bütçesiyle satın aldırdığı ’un Fatih’inin portresi ile zedelenen prestijini düzeltmek istiyor.

    Milletin parasıyla imaj operasyonu

    İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve padişahın başka bir kişi ile resmedilen tek portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel birikimiyle öne çıkan padişahı Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portresinden birisini müzayede sonucu 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.

    TÜRBESİNDE SAYGISIZ!

    Geçtiğimiz ay İstanbul Valiliği, "İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama Programı" kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlemiş, törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini gezerken takındığı saygısız tavır milletin büyük sini çekmişti.

    PAHALIYA MAL OLDU!

    Eleştirilerin hedefindeki İmamoğlu oldukça pahalı reklama başvurmak zorunda kaldı. Hizmet üretmeyen CHP'li Başkan, Fatih Sultan Mehmet'in portresini İBB'nin bütçesiyle satın aldırarak imajını düzeltmeye çalıştı.

    National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri"nden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin de yer aldığı müzayede, koronavirüs sebebiyle 2 ay gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti.
    Haberler Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletin parasıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini satın aldırarak kaybettiği prestiji toparlamaya çalıştı
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