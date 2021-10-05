Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kan donduran ifade: "Amca tacizi" kayıtlarda!







"İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Sıla F., Eda Nur'un kendisine ismini bilmediği bir otele Yusuf ile gittiğini söylediğini, aşırı derecede alkollü olduğu için yaşananlara karşı koyamadığını dile getirdiğini kaydetti. Sıla F. ifadesinde "Eda Nur birkaç gün benim de kaldığım O.K isimli şahsın evinde kaldı. Bu süreçte bana çok bunaldığını söyledi. Eda Nur'un hem yaşadıkları hem de önceye dayalı maddi sıkıntılarının bulunduğunu fark etmiştim. Ancak Eda Nur'un intihar edeceği yönünde herhangi bir izlenim edinmemiştim. Olay gecesi ben ve O.K. uyuyorduk, Eda Nur'da başka bir odada uyuyordu. Gece 02.30 sıralarında polisler geldi Eda Nur'un intihar ettiğini bu şekilde öğrendik" dedi.