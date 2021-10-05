Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kan donduran ifade: "Amca tacizi" kayıtlarda!

Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın(18), sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı.
Sıla F.'in ifadesine göre, Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçirildi. Eda Nur'un intiharına neden olan tacizle ilgili ise şikayetinden vazgeçmesi için Yusuf G. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Sıla F., Yusuf G.'nin, 'Eda Nur'u bu ülkede değil memur, garson bile yaptırmayacağım' dediğini söyledi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan bir sitenin 15. katından atlayarak hayatına son vermişti. Sabah'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
SILA'NIN İFADESİNE ULAŞILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmıştı. Kaplan'ın ablası Güler Kaplan, katıldığı bir televizyon programında, Eda Nur'un kaldığı sevgi evindeki oda arkadaşı Sıla F.'nin kendisinin kimliğini kullanarak polis merkezine ifade verdiğini öne sürmüştü. Sahte kimlikle ifade veren Sıla F.'nin ifadesine ulaşıldı. Sıla F., intihar olayın birlikte kaldığı O.K'nın evinde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.
"ALKOLE İLAÇ ATTIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ"
Eda Nur Kaplan'ın olay tarihinden yaklaşık 1 hafta önce kendisini arayarak, o dönem birlikte kaldığı O.K isimli şahısla kimliğini göndermesini istediğini anlatan Sıla F., O.K'nin Eda Nur Kaplan'ın bulunduğu karakola kimliği götürdüğünü kaydetti. Sıla F., "Karakola gitmedim ancak akabinde Eda Nur'un evine gittim. Eda Nur başından geçenleri anlattı.
Ablası ve Yusuf ile Tayfun isimli şahıslarla eğlence mekanına gittiklerini, aşırı derecede sarhoş olduğunu, mekanda içtiği alkolde Yusuf veya Tayfun'un ilaç atmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Ben olayları öğrendikten sonra, Yusuf'un Eda Nur'u tehdit edici mesajlar gönderdiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.