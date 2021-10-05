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    • 05.10.2021 09:07
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    Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yandı

    Kırklareli'nde Alınan bilgiye göre, Gökhan Tokmakçı yönetimindeki 39 DA 592 plakalı kamyonet, İnece beldesi yakınlarında bir anda alev aldı. Olay nedeniyle Kırklareli- Edirne karayolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

    Seyir halindeki kamyonet yandı

    Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Alınan bilgiye göre, Gökhan Tokmakçı yönetimindeki 39 DA 592 plakalı kamyonet, İnece beldesi yakınlarında bir anda alev aldı.

    Sürücü yol kenarına çekerek araçtan indi. Diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aracın her tarafını sardı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    Olay nedeniyle Kırklareli- Edirne karayolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı.

    Araç sürücüsü Tokmakçı ile kızı gözyaşlarını tutamadı.

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    Haberler Güncel Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yandı
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