Geçtiğimiz günlerde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.
MÜSLÜMAN TÜRKLER SEVİNDİ AMA DİĞERLERİ...
Alınan karar tüm yurtta sevinçle karşılandı. Vatandaşların 86 yıllık hasretinin son bulması içerde ve dışarda bazılarını rahatsız etti. Yurt dışındaki tepkiler oldukça cılız kaldı. Millet İttifakı'nın CHP ve HDP'li bileşenleri Ayasofya Camii'ne karşı olduklarını belirttiler. Hatta içlerindeki kiliseye dönüştürülmesi isteyen taraftarları azımsanmayacak boyuttaydı.
FATİH SULTAN MEHMET'E SAYGISIZLIK YAPTI
Fatih Sultan Mehmet'în türbesinde saygısızca tavır sergileyen Ekrem İmamoğlu, kaynağı henüz belirlenemeyen bir portresi (Sözde 15. yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosu) ile bozuk imajını düzeltmek ve kendisini affettirmek istemesi çok tartışıldı.
AYASOFYA'DAKİ NAMAZA KARŞI LOZAN ANLAŞMASI MİSİLLEMESİ
24 Temmuz'da Ayasofya'daki ilk namaza katılamayacak olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yapılan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü için Ankara'da yapılacak olan etkinliğe katılacak.