FATİH SULTAN MEHMET'E SAYGISIZLIK YAPTI

Fatih Sultan Mehmet'în türbesinde saygısızca tavır sergileyen Ekrem İmamoğlu, kaynağı henüz belirlenemeyen bir portresi (Sözde 15. yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosu) ile bozuk imajını düzeltmek ve kendisini affettirmek istemesi çok tartışıldı.