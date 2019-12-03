Yerel seçim sürecinde söylediği yalanlarla halka 'sevgi pıtırcığı' gibi görünmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. Seçim döneminde gezmedik türbe ve cami bırakmayan İmamoğlu, seçim bittikten sonra lüks bir mekanda kaz eti ve kırmızı şarapla ziyafet çekti. Hayal kırıklığına uğrayan vatandaşlar ise İmamoğlu'nun demagojiye varan 'halkçılık' söylemleri ve sık sık başvurduğu yoksulluk edebiyatı ile öne çıkmaya çalışmasını hatırlattı.

TERÖR SEVİCİLERLE HALAY

Adaylık sürecinde şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunan İmamoğlu, seçimlerini kazanmasının ardından terör sevicileriyle halay çekti. PKK bağlantıları sebebiyle görevden uzaklaştırılan HDP'li eski belediye başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk ile buluşan İmamoğlu, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak" dedi. Seçim öncesi şeffaflıktan dem vuran İmamoğlu, adaylığının netleşmesi ile birlikte mal varlığını gizleme kararı aldırdı. "İstanbul'a proje yapmaya geliyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, Avrupa'nın en büyük atık su arıtma tesisi projesini "ihtiyaç yok" diyerek iptal etti.

5 AYLIK ZAM FURYASI

"Kaynaklarımız var, ne olursa olsun zam yapmayacağız" diyen aynı İmamoğlu, taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda misliyle zam yaptı. Ulaşıma yüzde 13 ile yüzde 25 arasında zam yapan CHP'li başkan, İSPARK ve İSBİKE'yi de boş geçmedi. Hamidiye Su ürünlerine yüzde 20 ile 40 arasında zam yapıldı. İBB Meclisi'nin kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 80 zam yapılmasını öngören teklif mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin oyu ile engellendi. Seçim öncesi 'Ekmek, su ve süt ücretsiz olacak' diye vaad eden İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40 zam yaptı.

BODRUM'U MESKEN TUTTU

"İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" diyen İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra tatile gitti. Bodrum'un serin sularına kendini bırakan İmamoğlu'na vatandaş büyük tepki gösterdi. İmamoğlu tatildeyken İstanbul'da sel felaketi yaşandı. 1 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce esnafın mağdur olduğu sel baskını sonrası yaşanılan felaketi umursamayan İmamoğlu, tatiline devam etti.

İBB'DEKİ BİTMEYEN KIYIM

Seçim öncesi "Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen İmamoğlu, İBB ve bağlı şirketlerden binlerce personeli işten attı. İSMEK'lerde görev yapan ve sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalan 2 bin 500'ü aşkın eğitmenle birlikte ekmeğiyle oynananların sayısı 5 binin üzerine çıktı. Kıyım ise her geçen gün devam ediyor. "Biz herkese eşit yaklaşacağız" diyerek oy toplayan İmamoğlu, İBB bünyesindeki muhafazakar tiyatroya ise 28 Şubatvari bir sansür getirdi.