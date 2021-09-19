Her güne yeni bir İETT arızası! İstanbullu canından bezdi!

BAKIM İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİNE

Bu arızaların yaşanmasında ana sebep olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesi gösteriliyor.

Otobüs arızalarının çoğalması üzerine yapılan araştırmada; yaklaşık 1,5 milyar liralık bakım ihalelerinin, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiği görüldü.