İETT araçlarının bakımında sınıfta kalan CHP'li İBB işbilmezliğini yalanlarla perdeliyor! İşte '50 metrobüs' gerçeği...





3- Hollandalı firma sorumluluklarını yerine getirdi mi?



2011 yılına gelindiğinde Hollandalı firma, yedek parça, bakım ve diğer şartları yerine getirmemeye başladı. Metrobüsler için tedarik sorunları baş gösterdi. İBB firma ile davalık oldu.



2014 yılında Hollandalı firma iflas ettiğini duyurdu. Gelinen bu noktada metrobüslerle ilgili İBB'nin muhatap alacağı bir firma kalmadı ve sorunları İBB mühendisleri çözmek durumunda kaldı.



4- Metrobüslerdeki sorunlar nasıl çözüldü?



2015 yılında bu metrobüslerden birinde yangın çıktığı için yaklaşık 1-1.5 yıllık süre içerisinde otobüslerin tamamı tek tek hatlardan çekilerek detaylı bir inceleme tabi tutuldu. Çıkan yangının otobüslerden kaynaklı olmadığı anlaşılınca Phileas marka bu otobüsler, Mercedes bakım onarım ihalesinin içerisine dahil edilerek bakımları tekrardan yapıldı ve çalışır hale getirildi.



2015-2021 yılları arasında 49 metrobüs hizmet vermeye devam etmiş ve kullanım süresi dolduğu için 13 metrobüs garaja çekilmiştir.



CHP yandaşı medya tarafından servis edilen görüntülerdeki araçlar kullanım süresi doluğu için emekliye ayrılan bu 13 otobüse ait.



Sonuç olarak Hollanda'dan alınan metrobüslerin 1'i yandığı 13'ünün de kullanım süresi dolduğu için yollardan çekilmiş.



2019'da CHP'li İBB yönetimi çalışan 36 metrobüsü teslim aldı. Bu araçlar halen İstanbullulara himzet vermektedir.