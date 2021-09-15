İETT araçlarının bakımında sınıfta kalan CHP'li İBB işbilmezliğini yalanlarla perdeliyor! İşte '50 metrobüs' gerçeği...

Umursamaz bir yönetim tavrı sergileyip belediyecilikten uzak işlere imza atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, işbilmezliğini yalan ve algılarla perdelemeye devam ediyor.
2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan İBB, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı.
CHP'Lİ İBB'NİN İŞ BİLMEZLİĞİ
İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri kameralara yansıdı. Kenti farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.
Üst üste meydana gelen ulaşımdaki bu aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne sererken CHP'li İBB'nin de işbilmezliğini ortaya koydu.