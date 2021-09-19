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    • Yaşam
    • 19.09.2021 19:29
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    • 19.09.2021 20:11
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    İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı!

    Son dönemde arızalanarak gündeme gelen İETT otobüsleri bu kez kazaya karıştı. İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı. Yaralanan İETT otobüsünün şoförü hastanye kaldırıldı.

    DHA
    İETT otobüsü kazaya karıştı

    İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanarak yolda kalan ve kazalara karışan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.

    İETT OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI
    İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı.

    Kaza, saat 16.40 sıralarında Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla gelirken adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü, Bostancı Sanayi Durağı'nda yolcu alan Mürsel Güleş'in kullandığı 34 M 3432 plakalı minibüse çarptı.

    YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
    Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, önündeki Burcay Sate yönetimindeki 34 M 4107 plakalı minibüse çarparak yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada İETT otobüsü şoförü yaralandı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Bostancı Köprüsü'nde yaklaşık bir saat boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

        "HIZINI ALAMAYAN OTOBÜS BİR ANDA VURDU"
        Kazayı gören Hamza Yılmaz, "Minibüs geride duruyordu. Otobüs de hızlı geliyordu. Hızını alamayan otobüs sağından da otomobil gelince bir anda vurdu. Minibüsün arkası yok. Direkt olmasaydı zaten durakta bekleyenlerin üzerine gelecekti. Yolcularda bir şey yok çok şükür" diye konuştu.

        Minibüs şoförü Burcay Sate, "Köprü üzerinde yolcu alırken arkamda bekleyen minibüse otobüs çarptı. Otobüs sol arkasından vurdu. Kaçamayınca bana vurdu. Yaralı bir kişi var" İfadelerini kullandı.

        Kazayla ilgili çalışmaların sona ermesiyle trafik akışı normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı!
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