İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı!

"HIZINI ALAMAYAN OTOBÜS BİR ANDA VURDU"

Kazayı gören Hamza Yılmaz, "Minibüs geride duruyordu. Otobüs de hızlı geliyordu. Hızını alamayan otobüs sağından da otomobil gelince bir anda vurdu. Minibüsün arkası yok. Direkt olmasaydı zaten durakta bekleyenlerin üzerine gelecekti. Yolcularda bir şey yok çok şükür" diye konuştu.