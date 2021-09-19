İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü yolcu minibüsüne çarptı!

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanarak yolda kalan ve kazalara karışan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.
İETT OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI
İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre hızla gelirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, sürücüsünün duraktan yolcu almak için yanaştığı minibüse çarptı.
Kaza, saat 16.40 sıralarında Ataşehir Bostancı Köprüsü üzerinde Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla gelirken adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü, Bostancı Sanayi Durağı'nda yolcu alan Mürsel Güleş'in kullandığı 34 M 3432 plakalı minibüse çarptı.