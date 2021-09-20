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    • 20.09.2021 12:23
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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Turuncu ve gri kategoriye bir çizik daha

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, dün Siirt'in Pervari ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörde arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Kendal Cizir' kod adlı Mazlum Mat olduğunu açıkladı.

    Turuncu ve gri kategoriye bir çizik daha

    İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklaması şöyle:

    Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

    Turuncu Kategorideki Terörist de Etkisiz Hale Getirilenler Arasında

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edimiştir.

    Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

    Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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