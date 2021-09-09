CHP’li İmamoğlu güldürdü: Tarihe geçen başkan olacakmış!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki belediye kurumları vatandaşa hizmet yerine çile çektirmeye devam ediyor.
HİZMET YOK ZAM ÇOK
"Her şey güzel olacak" mottosuyla göz boyayan İmamoğlu'nun 2 yılda bütün sistemleri bozması sonrası vatandaşlar çileden çıktı! Elle tutulur bir projeye imza atamayan İmamoğlu daha çok zamlarla ilgilendi. Halkekmek, İSKİ ve İETT'ye fahiş zamlar yapan İmamoğlu hizmetten ziyade sadece zam yaptı.
"TARİH YAZACAKMIŞ"
Sistem hiçbir türlü çalışmazken İmamoğlu sadece röportajlar vererek hala olmayacak vaatlerde bulunuyor. Son olarak bir röportaj veren CHP'li İmamoğlu, "İstanbul'un sorunlarını çözen bir belediye Başkanı olarak tarih yazacağız ve tarihe geçeceğiz." dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri ise kamuoyu tarfından gülünç karşılandı.