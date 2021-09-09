CHP’li İmamoğlu güldürdü: Tarihe geçen başkan olacakmış!

"TARİH YAZACAKMIŞ"

Sistem hiçbir türlü çalışmazken İmamoğlu sadece röportajlar vererek hala olmayacak vaatlerde bulunuyor. Son olarak bir röportaj veren CHP'li İmamoğlu, "İstanbul'un sorunlarını çözen bir belediye Başkanı olarak tarih yazacağız ve tarihe geçeceğiz." dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri ise kamuoyu tarfından gülünç karşılandı.