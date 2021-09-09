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    • 09.09.2021 12:45
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    CHP'li İmamoğlu güldürdü: Tarihe geçen başkan olacakmış!

    2019 yılından itibaren İBB'nin başında olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, elle tutulur bir proje yapamazken AK Parti'nin tıkır tıkır işleyen sistemini de bozdu. Şehirdeki toplu taşımalar adeta oyuncak gibi bozulurken İstanbullu vatandaşlar her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyor. "Her şey güzel olacak" cümlesini ağzından düşürmeyen İmamoğlu, vatandaşın sıkıntılarını görmezden gelip sadece 'sözde hizmet'in PR'ı yaparak şov yapmaya devam ediyor. Son olarak bomba bir açıklama yapan İmamoğlu, "Tarih yazan bir Başkan olacağım" dedi. İşte tarihe geçmek isteyen İmamoğlu'nun rezillikleri...

    takvim.com.tr
    CHP’li İmamoğlu güldürdü: Tarihe geçen başkan olacakmış!

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki belediye kurumları vatandaşa hizmet yerine çile çektirmeye devam ediyor.

    HİZMET YOK ZAM ÇOK

    "Her şey güzel olacak" mottosuyla göz boyayan İmamoğlu'nun 2 yılda bütün sistemleri bozması sonrası vatandaşlar çileden çıktı! Elle tutulur bir projeye imza atamayan İmamoğlu daha çok zamlarla ilgilendi. Halkekmek, İSKİ ve İETT'ye fahiş zamlar yapan İmamoğlu hizmetten ziyade sadece zam yaptı.

    "TARİH YAZACAKMIŞ"

    Sistem hiçbir türlü çalışmazken İmamoğlu sadece röportajlar vererek hala olmayacak vaatlerde bulunuyor. Son olarak bir röportaj veren CHP'li İmamoğlu, "İstanbul'un sorunlarını çözen bir belediye Başkanı olarak tarih yazacağız ve tarihe geçeceğiz." dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri ise kamuoyu tarfından gülünç karşılandı.

        İŞTE İMAMOĞLU'NUN VATANDAŞLA ZULÜMLERİ

        İmamoğlu'nun İstanbul'un trafik sorunu bitecek söylemlerinin, diğer vaatleri gibi yine sözde kaldı. Daha iyi metrobüslerle hizmet vereceklerini söyleyen İmamoğlu bu sözünü de unuttu. Üstelik şuanki metrobüsler bakımsızlıktan sık sık arızalanıyor.

        İstanbul'da son dönemde arızalanarak yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri CHP'li İBB'nin işbilmezliğini ortaya koydu.

        Geçtiğimiz günlerde yolda kalan İETT otobüslerini vatandaşlar itmiş, kameralara yansıyan bu görüntüler büyük tepki çekmişti.

        SAATLERCE SIRA BEKLEYEN VATANDAŞLAR...

        Zincirlikuyu durağında ve birçok metrobüs duraklarında hezimet yaşanmıştı. Vatandaşlar az sayıdaki duraklarda saatlerce durakaldı. O anları ise telefona kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

            VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİLER
            CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı. Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

            SOKAK KÖPEĞİ SKANDALI

            Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan belediyelerdeki hizmetsizlik ve var olan hizmetlerin de kötüye gitmesine vatandaşlardan tepki yağarken Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin yeni rezaleti görenleri şoke etti. Bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraflarda kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görüldü. Paylaşılan fotoğrafların ardından İmamoğlu'na tepki yağdı.

            HAYVAN BARINAKLARINDA ZULÜM

            İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.

                HER ŞEYE ZAM

                Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine suya zam yapmaya hazırlanıyor. Suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

                KUYU SUYU İBB'YE AİT

                JASAT'a bağlı ekiplerin İstanbul Şile'de yaptığı denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ulupelit mevkisinde ormanlık alanda su varili ve boru tespit eden ekipler, boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirledi. Yapılan incelemede fabrikanın CHP'li isimlere uzandığı ortaya çıktı.

                BELTUR ZAMMI

                İBB iştiraki Beltur'un menülere yaptığı zamlar sosyal medyada gündem oldu. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de zamlar peşi sıra gelirken Beltur'daki fiyatlar vatandaşları çileden çıkardı. Zamlarla ilgili resmi açıklama yapılmazken Takvim.com.tr, Beltur'u arayarak bilgi almak istedi. Fakat Beltur yetkillileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçarak internet sitesinin menü bölümünde çalışma olduğunu aktardı. Mail üzerinde de iletişim kurmaya çalıştığımız Beltur, çabalarımıza rağmen kamuoyunu bilgilendirmedi.
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