Şahin Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü'nün ölüm sebebi ne, kaç yaşındaydı?

Gazeteci Nevşin Mengü'nün ve Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında Şahin Mengü'nün hayatı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Şahin Mengü kimdir, neden öldü? CHP eski milletvekili Şahin Mengü kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte tüm detaylar!