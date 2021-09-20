Şahin Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü'nün ölüm sebebi ne, kaç yaşındaydı?

Gazeteci Nevşin Mengü'nün ve Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında Şahin Mengü'nün hayatı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Şahin Mengü kimdir, neden öldü? CHP eski milletvekili Şahin Mengü kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte tüm detaylar!
CHP eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti. Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.
NEVŞİN MENGÜ'NÜN BABASI ŞAHİN MENGÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ NE?
Mengü'nün evde düştükten sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.