İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Bahçeşehir, FSM çıkışı, Ümraniye, Yenibosna, Sultangazi, Levent ve Bağcılar Mahmutbey Caddesi'nde dün arıza yap tığı öğrenildi.
İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçtiğimiz dönemlerde yılda birkaç kez yolda kalma görüntüleriyle karşılaşırken şimdi maalesef günde onlarca arızalı araçların yollarda kaldığını görüyoruz" diye konuştu.
Sabah'ın haberine göre Özdemir, son bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamının CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiğini gördüklerini söyledi. Özdemir, "İşin ilginç yanı bu ihalelerin tamamı da kurumun hazırladığı yaklaşık maliyetle aynı, kurumla bu kadar eşgüdümlü çalışmaları da ne kadar uyumlu ve profesyonelce çalıştıklarını gösteriyor" dedi.