İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor! Bir günde tam 7 otobüs yolda kaldı

Sabah'ın haberine göre Özdemir, son bakım ve onarım ihalelerinin neredeyse tamamının CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verildiğini gördüklerini söyledi. Özdemir, "İşin ilginç yanı bu ihalelerin tamamı da kurumun hazırladığı yaklaşık maliyetle aynı, kurumla bu kadar eşgüdümlü çalışmaları da ne kadar uyumlu ve profesyonelce çalıştıklarını gösteriyor" dedi.