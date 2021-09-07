İzmir'de Manda Deresi'ndeki kötü koku büyük tepki topluyor! CHP belediyesi çökmüş vaziyette

CHP'nin kalesi İzmir'de dereler yeniden kokmaya başladı. Manda Deresi'nde kirlilik ve koku vatandaşı isyan ettirdi. Peki Manda Deresi'ndeki kirliliğin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
BİR İZMİR KLASİĞİ
Ayçe, "İzmir'in değişmez klasiği olan koku problemi devam ediyor. Koku gerçekten burada şu anda bulunduğumuz bölgedeki vatandaşları isyan ettirmiş durumda. Manda deresinin kokusu artık İzmir'de 7/24 devam ediyor." şeklinde konuştu.
Peki neden temizlenmiyor bu dereler? Bu koku neden var? Ne zaman bitecek? Avukat Özgür Hızal, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları:
Maalesef İzmir'in en temel altyapı sorunlarından birinden bahsediyoruz koku problemi. 21. yüzyıl dünyası ve Türkiye'sinde dünya kenti yapmak niyetinde olan kişilerin İzmir'deki koku problemini uzun yıllardır çözememesini biz burada görüyoruz.
KİRLİLİK DEVAM EDİYOR