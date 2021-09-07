İzmir'de Manda Deresi'ndeki kötü koku büyük tepki topluyor! CHP belediyesi çökmüş vaziyette

Üzerinde bulunduğumuz alan Manda Deresi ve çok yakın zamanda maalesef ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir takım açıklamalarda bulundu artık kokmayacağını ve temizlendiği yönünde bir takım açıklamalarda bulundu. Belki buraya milyonlar harcandı ama şu anda hala kirlilik devam ediyor. Hala ciddi bir koku problemi yaşanıyor. İzmir'in merkezi olarak tabir edilen bir alandayız. Milyonlarla ifade edilen rakamlarla satılan rezidansların ve ofislerin olduğu bir alandayız.

"SORUNUN İZMİR'DE OLDUĞUNU GÖRMÜYOR"