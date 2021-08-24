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    • 25.08.2021 01:31
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    CHP'li Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği! Projeler sorulunca zor anlar yaşadı: "Neyse şimdi bulamadım"

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi... Göreve başladığı 2019 yılından beri kayda değer hiçbir işe imza atmayan ve ismi şaibeli belediyecilik ile anılan Yavaş, katıldığı canlı yayında Ankara ile ilgili projeleri sorulunca zor anlar yaşadı ve geçiştirici bir cevap verdi.

    takvim.com.tr
    Yavaş’ta laf çok ancak icraat yok!

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.



    Ankara ile ilgili projeler hakkında konuşan Mansur Yavaş, Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine zor anlar yaşadı.



    Eli ayağı birbirine dolandığı görülen Yavaş, Altaylı'ya "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım" ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.



    VASAT BELEDİYECİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
    Yaptığı yayınlarla Millet İttifakı'nı parlatma çabasına girişen Habertürk'te Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi.



        CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara ile ilgili projeler hakkında sorulan soru karşısında zor anlar yaşaması sosyal medyanın da gündemine oturdu.



        CHP DEMEK ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR VE VİZYONSUZLUK DEMEK
        Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer... İsimler değişse de beceriksizlik ve kalitesizlik aynı. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur ve vizyonsuzluk demek" ifadelerini kullandı.



        "AJANSSIZ ADIM ATAMIYORLAR"
        Bir başka sosyal medya kullancısı da Mansur Yavaş'ın ajanstan talimat almadan adım atamadığını belirterek, "Var olmayan şeyleri allayıp pullamakta üstlerine yok aslında ama ajanssız adım atamıyorlar, görüyorsunuz" paylaşımında bulundu.

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        Haberler Güncel CHP'li Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği! Projeler sorulunca zor anlar yaşadı: "Neyse şimdi bulamadım"
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