CHP'li Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği! Projeler sorulunca zor anlar yaşadı: "Neyse şimdi bulamadım"





CHP DEMEK ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR VE VİZYONSUZLUK DEMEK

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer... İsimler değişse de beceriksizlik ve kalitesizlik aynı. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur ve vizyonsuzluk demek" ifadelerini kullandı.