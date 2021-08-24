CHP'li Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği! Projeler sorulunca zor anlar yaşadı: "Neyse şimdi bulamadım"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.
Ankara ile ilgili projeler hakkında konuşan Mansur Yavaş, Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine zor anlar yaşadı.
Eli ayağı birbirine dolandığı görülen Yavaş, Altaylı'ya "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım" ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.
VASAT BELEDİYECİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Yaptığı yayınlarla Millet İttifakı'nı parlatma çabasına girişen Habertürk'te Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi.