Kılıçdaroğlu CHP'sini kim Barzani'nin önüne attı? Şeytani plana dikkat

CHP'nin siyasi müttefiki olan HDP'nin PKK karşıtlığı dolayısıyla Barzani ve yönetimine duyduğu kin ve nefret, Kılıçdaroğlu CHP'sinin o dönem Barzani karşıtlığında hiç kuşkusuz belirleyici bir rolü olmuştur. Böylece PKK/HDP kanadının hoşuna gidecek bir siyasal pozisyon üretmek, HDP ile kökleştirilecek ittifak ilişkisinde gerekliydi. Kandil'deki PKK baronlarının CHP ile siyasi ittifak geliştirmeleri konusunda HDP'ye yağdırdıkları emirler gösteriyor ki CHP'nin siyasi aklını oluşturanlar hem HDP tabanını devşirmek hem de AK Parti'yi Barzani üzerinden milliyetçi çevrelerle karşı karşıya getirmek konusunda çok yönlü bir oyun planı içine girmişler.

CHP heyetinin Barzani yönetimi ile görüşmeye gitmesi hiç kuşkusuz belli bir plan dâhilindedir. Bu oyun planından HDP de haberdardır. Zaman zaman HDP heyetlerinin Barzani'ye giderek PKK ile aralarındaki düşmanlık sorununu çözmeye dönük görüşmeler yaptıkları ama bunda başarılı olamadıkları sır değil. Şimdi HDP'nin yapamadığını CHP yapmayı deneyecek. CHP sözümona "bölge barışı" gibi genel bir barış ekseninde daha rafine bir dille bu düşmanlık ilişkilerinin çözümlenmesi konusunda misyon üstlenecek. Bunun 2023 seçimlerine giderken Kürt seçmenleri siyaseten devşirmek gibi bir amaç içerdiğini söylemeye gerek var mı?

Barzani yönetimiyle yapılan görüşmelerde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve muhtemel sonuçlar eminim ki gündeme getirilmiştir. PKK'nın Suriye denkleminde kurucu aktör olarak devreye alınması, PKK/HDP kanadının Türkiye'deki sorunun çözümü için gerekli gördüğü bir formülasyon çünkü. Suriye'nin kuzeyinde hatırı sayılır bir Barzani/Kürt gücü var çünkü. PKK'nın oyun planında öncelikli olan yer, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak bir devlet. Kendi hâkimiyetlerindeki bu devlete Türkiye'nin razı olması halinde PKK silahlı gücünün Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkacağı biçiminde bir yeni propaganda gündemde. Bu yeni bir tuzak elbette. Bunun hem Türkiye hem de Barzani için çok daha kötücül sonuçlar doğuracağını söylemek için kâhin olmaya gerek yok.

HANİ BARZANİ'NİN AYAĞINA GİDİLMEZDİ… TUZAĞA DİKKAT…

Kılıçdaroğlu, "Barzani'nin ayağına gidildi" diye kıyametler kopartıyordu. Yardımcılarından biri AK Parti kongresine katılan Barzani'yi hatırlatarak, "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyordu. Bir diğer yardımcısı, "AKP Barzani ile anlaştı" gibisinden siyasi akla ziyan suçlamalarda bulunuyordu.

Peki, şimdi ne diyecekler?

Hani Barzani'nin ayağına gidilmezdi. Ne oldu da gidildi?

Kılıçdaroğlu CHP'si bir oyun planına göre hareket ediyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı devirmek için "büyük ağabey" ne derse onu yapacaktır. Bu oyunun içinde Cumhur İttifakı'nı parçalamak da var. İsteniyor ki Barzani ziyaretini MHP çıkıp eleştirsin. CHP de "Erdoğan da ziyaret etti" desin. Bu tartışmayı izleyen Kürt vatandaşlarımız da Barzani üzerinden "Kürt düşmanlığı" yapıldığı algısına kapılsın ve CHP buradan siyaseten nemalansın.

İşte bu tuzağa düşmemek lazım."

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek de, "CHP, megri megri heyetini kurdu" başlıklı yazısında, CHP'nin IKBY'ye yaptığı üst düzey ziyaret ile ilgili son derece önemli tespitlerde bulundu.

"MUHALEFET SON 6 YILDIR PKK AÇILIMI YAPIYOR"

Çiçek'in yazısı şöyle:

CHP ve yancıları hangi suçlamayı yapıyorsa hepsinde birer birer rezil olmaya devam ediyor. En son rezil oldukları konu da Barzani konusu olmuştur. "Megri megri" hatırlatmalarıyla AK Parti hükümetinin açılım süreci politikalarını eleştirenler özellikle son 6 yıldır PKK açılımı yapmaktadır. Barzani'nin ayağına heyet göndererek de açılımdaki eksikliklerini tamamlıyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP'yi tam olarak PKK ve siyasal Kürtçüler rotasına sokmadığı 2013 yıllarında "Barzani'nin ayağına gidildi, Şivan Perwer türkü söyledi; gözyaşları sel oldu. Gezi'de ölen fidanlarımıza bir damla bile akmayan gözyaşları!" diye eleştirilerde bulunuyordu.