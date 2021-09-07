CHP'li Aylin Nazlıaka ve ekibinin "‘Reisi size yedirtmeyiz’ deyip üzerimize araç sürdüler" yalanını CHP'liler bile yalanladı!

BAŞKA KÜFÜR DUYMADIM

Özer şunları kaydetti:

"Otelin önündeki cebe otobüs yanaştı, bizde hemen onun arkasına aracımızı çektik ve dörtlülerimizi yaktık. Genel Başkan otobüsten inip otele girdi. Biz aracımıza dönerken, açık havada sigara içmeye karar verdik, sigaralarımızı yaktık. Otobüsün önünden sesler duydum. 52 FS 524 plakalı aracın otobüs ile burun buruna durmuş olduğunu ve Gökhan Gülyurt'a küfürler ettiğini duydum. Yukarıda anlattığım gibi ben bu şahsın Gökhan Gülyurt'un şahsına küfür ettiğini duydum, başkaca küfürlerini duymadım."