İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'den fahiş heykel ihalesi: 1 milyon 915 bin liralık

İzmir'de göreve geldikten sonra birçok heykel diken hatta kentte sel afeti yaşanırken Buca'da saldırıya uğrayan gazeteci yazar Bekir Coşkun heykelini incelemeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in heykel aşkı yine kabardı. Soyer, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yapılan terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anısına bir anıt ve anma yeri yapmak için ihaleye çıktı.
103 ÇELİK SİLÜET BULUNACAK
Daha önce belediyeden yapılan açıklamalara göre, Alsancak Garı karşısında Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı'nda yapılacak anıt, "aydınlığa yürüyüş" temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor. Anıtta 1 santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak.
10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak. Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember bir hayat çemberi olarak ele alınacak. 103 çelik anıt, her biri kendine özel raylar üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçirilebilecek. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturacak. 103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerleyip bu ışıklar 10 Ekim'de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim'de tekrar edilecek.