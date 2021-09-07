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    • Yaşam
    • 07.09.2021 13:32
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    • 07.09.2021 13:34
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    Malatya esnafı CHP'nin heykelini çok güzel ti'ye aldı! "İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz"

    Sadece heykel yaparak vatandaşlara hizmet veren CHP'nin heykel konusunda da başarısızlığı yine gündeme yansıdı. CHP'li Datça Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Datça Sanati Sitesi girişine yaptığı 'Sanayi Ağacı' heykeli esnaf tarafından beğenilmemişti. İlginç heykele en güzel tepki ise Malatya esnafından geldi. Malatyalı esnaf hurdaların yanında bir video çekerek CHP'lileri alaya aldı.İşte o anlar...

    Malatya esnafı CHP’nin heykelini çok güzel ti’ye aldı!

    CHeykeltraş Elbruz Denge tarafından Muğla'nın Datça ilçesindeki sanayinin girişine konulmak üzere 3 metre yüksekliğinde, dallarında meyve olarak sanayi esnafının çalışmalarında kullandığı iş aletlerinin tasvir edildiği 5 ton ağırlığında "Sanayi Ağacı" heykeli yapıldı.

    Heykel bölge esnafı tarafından alay konusu olmuştu. 'Böyle heykel mi olur?' dedirtecek türde hiçbir estetiği olmayan heykel alay konusu oldu. Malatya esnaf ise bir video çekerek heykeli ti'ye aldı.

    "POZİTİF ENERJİ VERİYOR"
    Hurdaların yanında bir muhabir gibi latife yapan esnaf, "Arkadaşlar biz sanayi sitesine bu heykeli yaptık. Akşama kadar da bekledik, bir tane Allah'ın kulu gelmedi. Gördüğünüz gibi bu bir sanat eseri, heykelde bir çığır. Artık taş devrine son, bundan sonra demirden heykeller yapacağız bu daha masrafsız. Bir de arkadaşlar heykel dünyanın parası, o kadar vermeye gerek yok. İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz. Bunun bir artısı var, etrafında tur attığınız zaman insandaki elektriği alıyor ve pozitif bir enerji veriyor." dedi.

    "SANATA SAHİP ÇIKALIM"
    "Gördüğünüz gibi bundan sonra elektrik, su, yol, doğalgaz, okul ve köprüye gerek yok." diyen esnaf ,"Bu bütün ihtiyacımızı karşılayacak. Tabii herkes bundan anlamaz. Biz bunun açılışına kimse gelmediği için cumaya attık. En geç cuma günü bütün çağdaş arkadaşları bekliyoruz heykelimizin açılışına. Sanata sahip çıkalım arkadaşlar, sanata sahip çıkalım burası çok önemli." diyerek güldürdü.
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    Haberler Yaşam Malatya esnafı CHP'nin heykelini çok güzel ti'ye aldı! "İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz"
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