Malatya esnafı CHP'nin heykelini çok güzel ti'ye aldı! "İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz"

Heykel bölge esnafı tarafından alay konusu olmuştu. 'Böyle heykel mi olur?' dedirtecek türde hiçbir estetiği olmayan heykel alay konusu oldu. Malatya esnaf ise bir video çekerek heykeli ti'ye aldı.

"POZİTİF ENERJİ VERİYOR"

Hurdaların yanında bir muhabir gibi latife yapan esnaf, "Arkadaşlar biz sanayi sitesine bu heykeli yaptık. Akşama kadar da bekledik, bir tane Allah'ın kulu gelmedi. Gördüğünüz gibi bu bir sanat eseri, heykelde bir çığır. Artık taş devrine son, bundan sonra demirden heykeller yapacağız bu daha masrafsız. Bir de arkadaşlar heykel dünyanın parası, o kadar vermeye gerek yok. İki demir bir kaynakla daha çok yolumuzu buluyoruz. Bunun bir artısı var, etrafında tur attığınız zaman insandaki elektriği alıyor ve pozitif bir enerji veriyor." dedi.