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    CHP'li Tunç Soyer'den adaylık sorusuna kahkahalı yanıt: Keşke Kılıçdaroğlu olsa

    Milletin karşısına alnı ak bir ortak adayla çıkamayan Millet İttifakı'nın sancıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık sinyalleri verirken bir açıklama da CHP'li Tunç Soyer'den geldi. Soyer, 2023'teki seçimler için aday olmaya cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu için, "Genel başkanımızın kendi takdiridir. Keşke aday olsa" dedi.

    Tunç Soyer: Keşke Kılıçdaroğlu olsa

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.


    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya cesaret edemezken, konuya ilişkin adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçenlerden biri olan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi.

    "KEŞKE ADAY OLSA"
    HaberTürk yayınında konuşan Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamasına ilişkin "Keşke olsa" ifadesini kullandı.

    "DOSTLARIMIZLA İKTİDARIZ"
    Soyer, "Ben dostlarımızla beraber iktidara geleceğimizi düşünüyorum. Benim partimin genel başkanı adaylık düşünürse keşke olsa derim. Genel başkanımızın kendi takdiridir. Keşke aday olsa" dedi.

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