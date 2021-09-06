2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara sınıflara KYK yurdu çıkar mı?

KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK yurt başvurularu hakkında öğrenciler araştırmalara başladı. Farklı şehirlerde eğitim görecek olan öğrenciler tarafından yurt başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Başvursunu yapan öğrenciler şimdiden yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar!
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştikten sonra sonuçlar da duyurulacak. YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladı. Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.