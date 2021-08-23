En keskin viraj! CHP'nin Başkanlık sistemine karşı emperyalist işgal tehdidinin perde arkası

Milli ve yerli kelimesine bile tahammül edemeyen müstemleke zihinlerden kirli plan. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'ı devirmek için emperyal işgali savunan sözleri gündemdeki yerini koruyor. Özkoç'un Türkiye için korkunç tehdit içeren sözlerini Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan değerlendirdi.
İşte Kaplan'ın "İşgale hazırlık" başlıklı köşe yazısı:
CHP Grup Başkanvekili, yani Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'yi Millet Meclisi'nde en yüksek temsil makamında olan kişilerden Engin Özkoç katıldığı bir canlı yayında şöyle demiş:
ÖZKOÇ'UN O TEHDİDİ
"Başka bir egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan parlamenter sistemi yeniden inşa etmeliyiz."
"YÜZDE 52 HALK DESTEĞİ"
Başka ne demiş:
"Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz. Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır."