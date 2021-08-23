Antalya Akseki ve Manavgat yangınlarını çıkaran Ali Y.'yi kız arkadaşının ses kaydı ele verdi: Benzin döke döke yaka yaka gittim

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Antalya'daki yangınlarla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürüyen soruşturmalarda dehşet verici detaylara ulaşıldı.
Hürriyet'in haberine göre; Antalya'da Akseki ilçesinin Manavgat sınırındaki bölgelerinde çıkan yangın bir süre sonra Manavgat'ın ormanlarına da sıçramış binlerce hektar kül olmuştu. Ayrıca bir vatandaş ve iki orman işçisi de hayatını kaybetmişti. Bu yangınlarla ilgili olarak Özlem T. (40) adlı bir kadın jandarmaya bir ses kaydı teslim etti. Konuşmalarda Ali Y. (40) adlı kişi bu ormanları nasıl yaktığını anlatıyordu.
ELİ SARILI HALDEYDİ
İlk olarak Özlem T.'nin 'şahit' sıfatıyla ifadesi alındı. Özlem T., şunları anlattı: "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. Ali telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım.