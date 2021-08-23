Antalya Akseki ve Manavgat yangınlarını çıkaran Ali Y.'yi kız arkadaşının ses kaydı ele verdi: Benzin döke döke yaka yaka gittim

Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum' dedi. Ama bu talimatı ve parayı verenlerin kim olduğunu bana söylemedi. 1 Ağustos'ta Güneykaya'da bir çeşmenin yanında buluştuk. O esnada köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu ve yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben 'Ne olmuş buralara' diye sorduğumda, sarılı haldeki elini göstererek 'Bunun hesabını verecekler, burayı ben yaktım' dedi.