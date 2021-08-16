CHP’li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu ve Livaneli'yi bombaladı: Bunlar salon solcusu!

Eski devlet bakanı CHP'li Mehmet Sevigen çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Libya konusunda hükümetin izlediği politikaya destek verdiği için kendisini CHP'den ihraç etmek istediklerini ama bunun Ankara'dan döndüğünü söyleyen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını düşündüğünü de belirtti...
CHP'NİN İKTİDARA GELMESİ ZOR
Yangın bölgesine gittiniz. İzlenimleriniz nelerdir?
Çok büyük bir dayanışma gördüm. Halkımız itfaiyelerle, orman çalışanlarıyla el ele verip yaraları sarıyor. İşte biz böyle güzel bir ülkeyiz. Siyasette yangın felaketinden bile gerilim yaratmak isteyenlere inat herkes el ele verip bu felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Muhalefet bu süreçte ne yazık ki gerilim politikası izledi. Ülke yangın yerine dönmüş ama hâlâ ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Muhalefet yanlış yaptı. Bari bu süreçte kavga etmeyi bırakması gerekiyordu. CHP'nin geleneğinde olağanüstü durumlarda iktidarla kavga edilmez. İsmet İnönü muhalefetteyken, başbakan yurt dışına çıktığında eleştiri yapmazdı, Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor diye. Bakın şimdi muhalefet liderlerine; Cumhurbaşkanı ne zaman yurt dışı gezisine gitse en ağır eleştiriler yöneltiliyor. Zaten Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP'nin tüm kırmızı çizgilerini ortadan kaldırdı. Eleştirebilirsin ama yurt dışında ülkemizi temsil ederken değil. Şimdi böyle dedim diye yine parti içinde eleştiri yağmuruna tutulacağım. Ama hakkını da teslim etmek gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayrı siyasi görüşe sahip olsam da ülkeye katkısını göz ardı edemeyiz. Erdoğan'ı il başkanlığı döneminden beri tanıyorum. O il başkanıyken ben de DSP'nin il başkanıydım.
Geçtiğimiz günlerde Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'a eleştirilerde bulundu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Zülfü Bey ayıp etti Deniz Baykal'a! Bizim evde yapılan görüşmeyi bile farklı anlatıyor. Baykal o dönem çok doğru bir karar verdi. Erdoğan zaten AK Parti'nin lideriydi, genel başkanıydı. Halka rağmen siyasi yasağı devam ettirilemezdi. Biz yasayı değiştirdik diye Livaneli bize düşman oldu. Yasakları savunanlar kendini demokrat diye lanse ediyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Livaneli'yi CHP'ye alan Baykal'dır. Livaneli'yi vekil yaptık ama bizden ayrıldı sonra da bize karşı genel başkan adayı oldu. Siyasette vefa çok önemlidir.
Kılıçdaroğlu'nu partiye sokan bizim o dönemki yönetim kadromuz. Deniz Bey, Kılıçdaroğlu'nu parti meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkan vekilliği, büyükşehir belediye başkanlık adayı gösterdi. İş Bankası yönetim kurulu üyeliği verdi. Peki o ne yaptı? İlk fırsatta Baykal'ın yakın çevresinde siyaset yapan arkadaşlarımızı uzaklaştırdı. Kaç defa görüşme talep ettik, bizimle görüşmedi bile. Eskiden bana "İstanbul sizden sorulur" diyordu. Bizimle beraber siyaset yapan kadroyu uzaklaştırmak için her şeyi yaptılar. Seçimlerde ben ve benim gibi gönülden çalışma yapanlardan, partili arkadaşlardan yararlanmak yerine yeni dostları ile hareket etmeyi uygun gördü. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Akşener ile yürüyor. Kılıçdaroğlu eleştirdiği siyasetçilerle iş tutuyor. Yani kısacası Erdoğan düşmanlığı üzerinden parti kuranlarla işbirliği yapıyor. Böyle devam ederse CHP'nin iktidara gelmesi çok zor. Siyasette her zaman yüzde 20 ihanet kotası koyacaksın, üzülmemek için. Ben de bunları o kotaya koyup Allah'a havale ettim. Şunu biliyorum ki siyasette bir alan solcuları vardır, bir de salon solcuları... Kılıçdaroğlu ve Livaneli de bana göre salon solcularıdır.