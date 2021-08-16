CHP’li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu ve Livaneli'yi bombaladı: Bunlar salon solcusu!

Eski devlet bakanı CHP'li Mehmet Sevigen çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Libya konusunda hükümetin izlediği politikaya destek verdiği için kendisini CHP'den ihraç etmek istediklerini ama bunun Ankara'dan döndüğünü söyleyen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını düşündüğünü de belirtti...

CHP'NİN İKTİDARA GELMESİ ZOR

Yangın bölgesine gittiniz. İzlenimleriniz nelerdir?

Çok büyük bir dayanışma gördüm. Halkımız itfaiyelerle, orman çalışanlarıyla el ele verip yaraları sarıyor. İşte biz böyle güzel bir ülkeyiz. Siyasette yangın felaketinden bile gerilim yaratmak isteyenlere inat herkes el ele verip bu felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Muhalefet bu süreçte ne yazık ki gerilim politikası izledi. Ülke yangın yerine dönmüş ama hâlâ ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Muhalefet yanlış yaptı. Bari bu süreçte kavga etmeyi bırakması gerekiyordu. CHP'nin geleneğinde olağanüstü durumlarda iktidarla kavga edilmez. İsmet İnönü muhalefetteyken, başbakan yurt dışına çıktığında eleştiri yapmazdı, Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor diye. Bakın şimdi muhalefet liderlerine; Cumhurbaşkanı ne zaman yurt dışı gezisine gitse en ağır eleştiriler yöneltiliyor. Zaten Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP'nin tüm kırmızı çizgilerini ortadan kaldırdı. Eleştirebilirsin ama yurt dışında ülkemizi temsil ederken değil. Şimdi böyle dedim diye yine parti içinde eleştiri yağmuruna tutulacağım. Ama hakkını da teslim etmek gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayrı siyasi görüşe sahip olsam da ülkeye katkısını göz ardı edemeyiz. Erdoğan'ı il başkanlığı döneminden beri tanıyorum. O il başkanıyken ben de DSP'nin il başkanıydım.