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    Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan peş peşe Afganistan görüşmeleri

    Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Afganistan'ı görüştü. İkili, Afganistan'daki kaos ortamı hakında fikir alışverişi yaptı. Öte yandan Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Afganistan’ı görüştü

    Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki durumu ele alan Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, ülkedeki durumun istikrara kavuşması için Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısında bulundu.

    YOĞUN DİPLOMASİ
    Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

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