Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki durumu ele alan Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, ülkedeki durumun istikrara kavuşması için Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısında bulundu.



YOĞUN DİPLOMASİ

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

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