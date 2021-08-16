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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Afganistan görüşmesi!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. İkili arasında Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirldi.

    Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

    İkili arasında Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirldi.

    ABD İLE TALİBAN ŞUBAT 2020'DE ANLAŞTI
    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

    Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

    Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

    Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında Afganistan görüşmesi!
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