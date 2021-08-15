SON DAKİKA: Taliban Kabil'e girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, konuşmasının başında tüm dünyanın son dakikaları merakla takip ettiği Afganistan konusunda da konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"PAKİSTAN'LA MİLGEM KORVETLERİ, ATAK VE EĞİTİM UÇAKLARI GİBİ BAŞARILI İŞBİRLİKLERİMİZ VAR"
"Pakistan ile salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve dayanışma ile verimliliğin tesisine imkan sağladık. 6. stratejik yüksek düzey konsey toplantısında ilişkilerimiz tekrar ele alındı. Bir sonraki toplantı için salgının sıkıntılarına rağmen detaylı bir hazırlık yürütüyoruz.
Savunma sanayii anlamında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği sürecinden de ayrıca bahtiyarız.
Bugün MİLGEM korvetleri yanında Atak helikopeter ve eğitim uçakları gibi çok başarılı ortak işbirliği projelerimiz var. Bu ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Güçlü işbirliğimizin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor.