SON DAKİKA: Taliban Kabil'e girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni göç dalgasına karşı Pakistan'la işbirliğini artıracağız

MİLGEM KORVETLERİNİN TESLİMATI TAMAMLANACAK

Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu projeye göre 2025 yılına kadar korvetlerin teslimatı sağlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz. İşbirliği yaptığımız 80'e yakın ülke arasında Pakistan'ın ayrı bir yeri vardır. İnşaAllah diğer alanlardaki işbirliğimizi de farklı bir yere taşıyarak örnek bir ilişki ortaya koyacağız.