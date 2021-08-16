SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

İç karışıklığın sürdüğü Afganistan'da ABD'nin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından şehirleri tek tek ele geçiren Taliban, dün de başkent Kabil'e girdi. Afgan yönetimi ise herhangi bir direniş göstermeden Kabil'den çekildi. Tüm dünya Afganistan'dan gelen son dakika gelişmelerini takip ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi olan Afganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.