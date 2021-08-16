SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

İç karışıklığın sürdüğü Afganistan'da ABD'nin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından şehirleri tek tek ele geçiren Taliban, dün de başkent Kabil'e girdi. Afgan yönetimi ise herhangi bir direniş göstermeden Kabil'den çekildi. Tüm dünya Afganistan'dan gelen son dakika gelişmelerini takip ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:
"Dünya coğrafyasının kilit ve stratejik noktalarından birisi olan Afganistan gittikçe karmaşıklaşan, günbegün çatallaşan belirsiz ve kaotik bir ortamın içine sürüklenmiştir.
"ABD TIPKI VİETNAM GİBİ GÖRÜNTÜLERLE BU ÜLKEDEN ÇEKİLMİŞTİR"
2001 yılında ABD işgaliyle fitili tutuşturulan yıkım süreci etaplar halinde genişleyip derinleşerek nihayetinde çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Taliban'la mücadele propagandasıyla 20 yıldır Afganistan'da bulunan ABD, tıpkı 1975 Vietnam Saygon tahliyesini andıran görüntülerle diplomatik misyonunu ve diğer unsurlarını bu ülkeden çekmiştir.
"ALTIN TEPSİ İÇİNDE KABİL TESLİM EDİLMİŞTİR"
Kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Kabil düşmüş, üstelik Taliban ele geçirdiği hiçbir meskun mahalde herhangi bir direnişle karşılaşmamıştır.
Adeta tek bir kurşun atılmadan altın tepsi içinde Kabil teslim edilmiştir. Geçmişte DEAŞ'ın müessir olduğu dönemlerde, benzerlerine Irak coğrafyasında da şahit olunan bu aciz, korkak ve tavizkar eğilimin kuşkusuz bedeli ağır olacaktır.