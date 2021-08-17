SON DAKİKA: Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği: Vatandaşlarımız haber verilene kadar beklesin

Afganistan'da geçtiğimiz pazar günü Taliban başkent Kabil'e girdi ve herhangi bir çatışma yaşanmadan yönetimi devraldı. Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Türkiye, dün THY uçağıyla ülkedeki Türk vatandaşlarını tahliye etti. Afganistan'da kalan Türk vatandaşları için de Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden bir son dakika açıklaması geldi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.