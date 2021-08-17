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    SON DAKİKA: Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği: Vatandaşlarımız haber verilene kadar beklesin

    Son dakika haberleri.. Taliban'ın Kabil'e girmesi ve Afganistan'da yönetimi devrelmasının ardından ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Dün Türkiye'nin tahliye operasyonundan sonra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, ülkede kalan Türk vatandaşları için bir açıklama yaptı. Kabil Büyükelçiliği'nin son dakika açıklamasında "Vatandaşlarımızın kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır." denildi.

    Kabil Büyükelçiliği’nden flaş açıklama

    Afganistan'da geçtiğimiz pazar günü Taliban başkent Kabil'e girdi ve herhangi bir çatışma yaşanmadan yönetimi devraldı. Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Türkiye, dün THY uçağıyla ülkedeki Türk vatandaşlarını tahliye etti. Afganistan'da kalan Türk vatandaşları için de Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden bir son dakika açıklaması geldi.

    Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

    Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

    Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri belirtildi.

        Büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının, başvuru sırasına göre Türkiye'ye getirileceği kaydedilen duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır.

        Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Duyuruda ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği kaydedildi.
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