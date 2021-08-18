22 Türk vatandaşı daha Afganistan’dan tahliye edilerek İstanbul’a getirildi: "Türk olduğumuz için gurur duyduk"





İstanbul Havalimanı'na inen vatandaşlardan Sadullah Çelik yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. 8 yıldan beri Kabil'de NATO'da çalıştığını kaydeden Sadullah Çelik, "Kabil'de durum bayağı kötüye gidiyordu. Biz ayrılmadan önce havalimanın sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Hepsini yaşadık. Dün sabah elçiliğe başvurdum. 2 saat içerisinde uçak için havalimanına geçmem söylendi. Benimle beraber 30'un üzerinde kişiyi askeri uçakla tahliye ettiler. Tahliye esnasında büyükelçilik ekibi bizi çok güzel karşıladı. Türk olduğumuz için gurur duyduk. Otellere götürüldük. Karnımız doyuruldu. PCR testimiz bile otelde yapıldı. Orada Türk olduğum için tekrar gurur duydum. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Diğer ülke vatandaşlarında sadece bir sırt çantası almasına müsaade ediliyordu. Biz tüm çantalarımızı aldık" dedi.