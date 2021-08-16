Taliban Kabil'e girdi Afganistan karıştı! 'Vietnam' benzerliği dikkat çekti... İşte yaşananlar...

Bu açıklama sonrası binlerce Afganlı da havalimanına ya da daha güvenlik gördükleri yerlere gitmeye çalıştılar. Trafik neredeyse durdu.

DEVLET BAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ise beraberindekilerle birlikte Afganistan'dan ayrıldı. İlk olarak Tacikistan'a gittiği iddia edilse de daha sonra Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Eşref Gani'nin de artık ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban ülkenin kontrolünü resmen aldı ve Afganistan'da yeni bir dönem başlamış oldu.

GANİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Taliban'ın Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

"GİTMESEYDİM ÇOK KAN DÖKÜLÜRDÜ"

Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı." ifadesini kullandı.