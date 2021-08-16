Taliban Kabil'e girdi Afganistan karıştı! 'Vietnam' benzerliği dikkat çekti... İşte yaşananlar...

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele almasının ardından ülkede kaos hali hakim oldu.
Afganistan'da yaşanan karışıklık sonrası ABD de büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.
ABD'nin 1975 yılında Vietnam'da çekilen tahliye görüntüsünün aynısını bu kez Afganistan'da gerçekleşti.
İşte Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından yaşanan gelişmeler ve ABD'nin 'Vietnam ve Afganistan'da' verdiği fotoğrafların hikayesi...
TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BİZ ARTIK KABİLDEYİZ
Taliban'dan ilk açıklama dün sabah saatlerinde geldi. "Biz artık Kabil'deyiz" açıklamasını yapan Taliban, Kabil'in dış mahallelerine girdi ve çatışma istemediğini söyledi. Bir yandan da görüşmeler için çalışmalar başlamıştı.
Bu açıklama sonrası binlerce Afganlı da havalimanına ya da daha güvenlik gördükleri yerlere gitmeye çalıştılar. Trafik neredeyse durdu.
DEVLET BAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ise beraberindekilerle birlikte Afganistan'dan ayrıldı. İlk olarak Tacikistan'a gittiği iddia edilse de daha sonra Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Eşref Gani'nin de artık ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban ülkenin kontrolünü resmen aldı ve Afganistan'da yeni bir dönem başlamış oldu.
GANİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Taliban'ın Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu.
"GİTMESEYDİM ÇOK KAN DÖKÜLÜRDÜ"
Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı." ifadesini kullandı.