Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2021 23:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 00:04
    ABONE OL

    Taliban Kabil'e girdi Afganistan karıştı! 'Vietnam' benzerliği dikkat çekti... İşte yaşananlar...

    Afganistan'da yaşanan karışıklık sonrası Taliban başkent Kabil dahil birçok noktayı ele geçirdi. Kaos halinin hakim olduğu ülkede ABD de büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. ABD'nin 1975 yılında Vietnam'da çekilen tahliye görüntüsünün aynısını bu kez Afganistan'da gerçekleşti. İşte o görüntüler ve Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından yaşanan gelişmeler...

    Kabil’de Vietnam benzerliği!

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele almasının ardından ülkede kaos hali hakim oldu.

    Afganistan'da yaşanan karışıklık sonrası ABD de büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

    ABD'nin 1975 yılında Vietnam'da çekilen tahliye görüntüsünün aynısını bu kez Afganistan'da gerçekleşti.

    İşte Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından yaşanan gelişmeler ve ABD'nin 'Vietnam ve Afganistan'da' verdiği fotoğrafların hikayesi...

    TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BİZ ARTIK KABİLDEYİZ
    Taliban'dan ilk açıklama dün sabah saatlerinde geldi. "Biz artık Kabil'deyiz" açıklamasını yapan Taliban, Kabil'in dış mahallelerine girdi ve çatışma istemediğini söyledi. Bir yandan da görüşmeler için çalışmalar başlamıştı.

    Bu açıklama sonrası binlerce Afganlı da havalimanına ya da daha güvenlik gördükleri yerlere gitmeye çalıştılar. Trafik neredeyse durdu.

    DEVLET BAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ
    Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ise beraberindekilerle birlikte Afganistan'dan ayrıldı. İlk olarak Tacikistan'a gittiği iddia edilse de daha sonra Tacikistan bu iddiayı yalanladı. Eşref Gani'nin de artık ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban ülkenin kontrolünü resmen aldı ve Afganistan'da yeni bir dönem başlamış oldu.

    GANİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
    Taliban'ın Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabında paylaşımda bulundu.

    "GİTMESEYDİM ÇOK KAN DÖKÜLÜRDÜ"
    Gani, paylaşımında "Bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım - Saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu, birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı." ifadesini kullandı.

        TALİBAN KABİL'DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI ELE GEÇİRDİ
        Afganistan'da dün hızlanan Taliban ilerleyişi kısa süre içerisinde önce Başkant Kabil'e girişi hemen ardından da Başkanlık Sarayı'nın ele geçirilmesi ile sonuçlandı.

        HAVALİMANINDA KAOS
        Kabil'de panik havası sürerken Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivilin Kabil Havalimanı'na akın etti.

        ABD'DEN 46 YIL SONRA AYNI POZ
        ABD'nin 1975 yılında Vietnam'da çekilen tahliye görüntüsünün aynısını bu kez Afganistan'da gerçekleşti.

        1975 yılından Vietnam Savaşı sırasında yapılan tahliyede ABD, aynı pozu vermişti.


        2021 Afganistan

        ABD'nin Vietnam'da yaptığı tahliyede, birbirlerini ezerek helikoptere binmeye çalışan Amerikalıların çareziliği dünyada çok konuşulmuştu.

        Saygon'un düştüğü gün "Operation Frequent Wind" adı verilen operasyonla şehirde bulunan binlerce Amerikalı ve Amerikan yanlıları Vietnamlı helikopterlerle 18 saat içinde açıktaki uçak gemilerine taşınmıştı.

        SAYGON'DAN KAÇIŞ 2
        ABD'nin yaşadığı bu durumu Fikriyat Yazarı Mustafa Özcan "Saygon'dan Kaçış II" başlığıyla kaleme aldı.

        Özcan yazısında şu ifadeleri kullandı;

        ABD'nin Afganistan'dan çekilişi Vietnam'dan çekilmesine benziyor mu sorusu cevap bekliyor. Ya da Saygon'dan apar topar, düzensiz çekilme veya kaçış, firar Kabil'de tekerrür etti mi? Olayların tazyikiyle birlikte düzensiz çekilmeye biz firar ve kaçış diyoruz. Tarihte İngilizler düzenli çekilmeleriyle ünlüdürler. Planlı programlı olarak çekilirler. Fransızlar ise karışıklık içinde çekilirler. Çekildikten sonra da geride enkaz yığını ve kargaşa bırakırlar. Amerikalılar da ikinci Vietnam bozgununu yaşamış bulunuyorlar. Elbette çekilme arifesinde Jeo Biden Kabil'den çekilmeleriyle Saygon'dan çekilmeleri arasında bir benzerlik olmadığını savunmuştur. Lakin tahliye işlemini yürüten helikopterlerin düzeni adeta bu benzerliği doğrulamış oldu. Fotoğrafı ve belgesi olmuştur. Bu itibarla Bush'un hilafına Afganistan'dan çekilmeye taraftar olan ve bu nedenle önce Biden'ı öven Trump, çekilme işlemlerinin kontrol dışına kayması ve düzensiz olması karşısında eski rakibini istifaya davet etmiştir. Amerikalılar 1975 yılında Güney Vietnam'in başkenti Saygon'u terk ederken benzeri görüntüler vermekten kendilerini alamamışlardı. Adeta Amerikalılar ve yerli işbirlikçiler birbirinin üzerine basarak helikopterlere doluşuyorlardı. Helikopterler bu suretle hava dolmuşuna benzemişti. Belli de Kabil'den ayrılış ve tahliye işlemi tertip ve düzen içinde götürülememiştir. Bunda Amerikalıların hesap hatası vardır. En azından Taliban hareketi ülkeyi ele geçirme işlemini onların öngörülerinden bir ay önce bitirmiştir. Taliban yıldırım harekatıyla birlikte Herat, Mezar-ı Şerif, Celalabad, Bagram Hava Üssü ve sonunda da başkent Kabil'e girmiştir. Taliban'ın Kabil'e girişiyle Amerikalıların öngördükleri tarih arasında en azından 27 gün veya bir ay fark vardır. Bu da Amerikalıların öngörüsüzlüğü olmuştur. Burada bir aylık yanılma payından bahsetmemiz mümkündür. Neden? Kendi hezimetini göremeyen ABD Taliban'ın zaferini de görmekte zorlanmıştır.

        YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’dan Afganistan açıklaması
        Haberler Güncel Taliban Kabil'e girdi Afganistan karıştı! 'Vietnam' benzerliği dikkat çekti... İşte yaşananlar...
            SON DAKİKA