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    • 16.08.2021 16:38
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    Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: Türkiye bizim için kardeş ülkedir, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, son gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." dedi. Shaheen "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." şeklinde konuştu.

    Türkiye bizim için kardeş ülkedir
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    Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Son dakika haberine göre Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e açıklamalarda bulundu.

    "DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"
    Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."



    KARDEŞ ÜLKE AÇIKLAMASI
    "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz."

    ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARINI YALANLADI
    İddialar hakkında konuşan Shaheen, "Bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın." ifadelerine yer verdi.

        AFGANİSTAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER
        ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

        Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

        Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

        Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

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