Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: Türkiye bizim için kardeş ülkedir, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Son dakika haberine göre Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"DÜZENE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."