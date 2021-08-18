Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat'ta 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan E.B.'nin kendisi hakkında beraat kararı veren mahkeme başkanı Ö.İ. ile kendisine ait otelin restoranında aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Hakim görüntüler sonrası büyük tepki toplamıştı.

84 MİLYON 527 BİN 889 TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerle ilgili soruşturma tamamlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.'nın yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.'nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istendi.