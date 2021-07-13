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    • 13.07.2021 17:31
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    HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye ince gönderme: Kimse HDP oylarını cebinde görmesin kolay lokma değiliz

    Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için çıkartılacak aday konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu şimdiden sahaya inmiş adaylık turları atarken, ittifakın diğer üyeleri "biz de buradayız, dayatma aday istemiyoruz" mesajı veriyor. İP'li isimlerin "Adayımız Akşener" açıklamalarından sonra bir açıklama da HDP'den geldi. HDP'li Pervin Buldan, "Kimse HDP oylarını cebinde görmesin, kolay lokma değiliz" sözleriyle CHP'ye sıkı bir pazarlık için göndermede bulundu.

    HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye ince gönderme
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programında konuştu.

    "HDP OYLARI KOLAY LOKMA DEĞİL"
    HDP'li Buldan, konuşmasında ittifakın diğer üyelerine 2023 seçimleri adaylığı için pazarlık mesajı verdi.



    "Hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz." diyen Buldan, "Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir." sözleriyle hem geçmiş seçimlerdeki iş birliğini itiraf etti hem de önümüzdeki seçimler öncesi resti çekti.

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    Haberler Güncel HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye ince gönderme: Kimse HDP oylarını cebinde görmesin kolay lokma değiliz