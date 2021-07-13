HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye ince gönderme: Kimse HDP oylarını cebinde görmesin kolay lokma değiliz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenenprogramında konuştu.

"HDP OYLARI KOLAY LOKMA DEĞİL"

HDP'li Buldan, konuşmasında ittifakın diğer üyelerine 2023 seçimleri adaylığı için pazarlık mesajı verdi.







"Hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz." diyen Buldan, "Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir." sözleriyle hem geçmiş seçimlerdeki iş birliğini itiraf etti hem de önümüzdeki seçimler öncesi resti çekti.