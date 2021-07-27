HDP Sözcüsü Hişyar Özsoy ABD Başkanı Biden'dan Türk yargısına baskı yapması için yardım isteyeceklerini itiraf etti!

Özsoy itiraf niteliğindeki açıklamasından şunları söyledi:

"Chris Murphy ve Bob Menendez ile görüştük. HDP'nin kapatılmasına dair spesifik sorular sordular. Detaylarını çok paylaşmayayım. Kongre bazı çalışmalar üzerinde duruyor. Kongre yakın dönemde Biden yönetimini özellikle HDP'nin kapatılması konusunda inisiyatif almaya davet edecek. Biz de yakın bir zamanda ABD'ye gidip, oraları ziyaret etmek istiyoruz. Senatonun dışişleri komiteleri bunu yönetime bildirecekler. Kongrenin bir ağırlığı söz konusu."