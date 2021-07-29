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    • 30.07.2021 08:27
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    31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    31 Temmuz açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevlerinde olan binlerce mahkuma 2 aylık sürelerle izin verilmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında açık cezaevinde kalan mahkumlar izne çıkarılmıştı. Konuyla ilgili yapılan CTE son dakika açıklamaları merakla bekleniyor. Mayıs ayında sonlanacak izinler 2 ay daha uzatılmış ve Temmuz ayı sonunda biteceği işaret edilmişti. Peki; cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu?

    takvim.com.tr
    Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinleri bitiyor mu?

    Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinleri bitiyor mu? CTE son dakika açıklaması merakla beklenirken açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında binlerce mahkum evlerine gönderilmişti. 2 aylık sürelerle uzatılan cezaevi izinleriyle ilgili yeni bir karar bekleniyor. Peki; 31 Temmuz açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte detaylar!

    CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

    Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Konuyla ilgili herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Son alınan karara göre 31 Temmuz cezaevi izinleri için son tarih olacak. Yeni bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.

        AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

        Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

        Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

        Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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