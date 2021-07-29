31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Temmuz 2021 açık cezaevi izinleri bitiyor mu? CTE son dakika açıklaması merakla beklenirken açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında binlerce mahkum evlerine gönderilmişti. 2 aylık sürelerle uzatılan cezaevi izinleriyle ilgili yeni bir karar bekleniyor. Peki; 31 Temmuz açık cezaevi izinleri bitiyor mu? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte detaylar!
CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."