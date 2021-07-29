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    • 29.07.2021 19:26
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    HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tehdidi yine gündemde: Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak

    Türkiye'nin ormanları, esrarengiz bir biçimde peş peşe yanmaya başladı. Manavgat, Kilis, Bodrum, Marmaris, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de meydana gelen yangınlar ormanlara büyük zarar veriyor. Binlerce ekipse şüpheli bir şekilde çıkan büyük yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Tüm bu gelişmeler vatandaşları hüzne boğarken, tutuklu eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak" sözleri tekrar akıllara geldi. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Demirtaş'ın tehdidi yine gündemde: Bodrum Cizre'ye...

    Başta Antalya'nın Manavgat ilçesi olmak üzere çeşitli illerde peşin sıra çıkan yangınlar Türkiye'nin akciğerlerini küle çevirdi.

    Binlerce profesyonel ekip, yangınlara uçaklar, helikopterler ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Yaz sıcakları ve rüzgarlar, alevlerin hızla yayılmasına neden olurken, orman yangını ile mücadeleye de sekte vuruyor.

        Türkiye'nin dört bir yanında saatlerdir süren orman yangınları bazı yerleşim yerlerine zarar verdi ve hala tehdit ediyor...

        SABOTAJ YANGINLAR, HDP'Lİ DEMİRTAŞ VE PKK...

        Türkiye'nin akciğerlerinin küle dönüşü tüm vatandaşları hüzne boğdu. Sabotaj olduğu düşünülen yangınların vahim bir boyutta olması endişelendirirken 5 yıla yakın süredir Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tehdit dolu sözleri yine gündemde...

        "ZANNEDİYOR MUSUNUZ BODRUM CİZRE'YE ÇOK UZAK"

        11 Eylül 2015'te İdil'deki HDP Meclis Grup toplantısında konuşan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen Hendek operasyonlarına karşı skandal ifadeleri şöyleydi;

        "Bir acziyetten dolayı değil, korkudan değil, inandığımız barış diyoruz. Barış gelmezse ne kadar felaketin, bölgede yaşayan insanların başına geleceğini bildiğimiz için barış diyoruz. Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi? İstanbul'daki sessiz kalırsa kardeşlikten nasıl söz edecek"

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        Demirtaş'ın tehdidi yine gündemde: Bodrum Cizre'ye...
        Haberler Güncel HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tehdidi yine gündemde: Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak