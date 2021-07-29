HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tehdidi yine gündemde: Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak

"Bir acziyetten dolayı değil, korkudan değil, inandığımız barış diyoruz. Barış gelmezse ne kadar felaketin, bölgede yaşayan insanların başına geleceğini bildiğimiz için barış diyoruz. Batı'da yaşayan kardeşim Cizre'ye karşı sussak, yollarda olmasak inanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz Bodrum Cizre'ye çok uzak. Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi? İstanbul'daki sessiz kalırsa kardeşlikten nasıl söz edecek"