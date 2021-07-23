Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Selahattin Demirtaş' tepkisi: Hadi oradan

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN HAK İHLALİ VARSA BUNLARIN HAKKI NEREDE?"

Herkes teşekkür eden baba Şehmus Kaya ise ''Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlarında çocukları evlattır. Sonuçta her ne şekilde bu alçaklar bu çocukları almış ise benim zoruma giden şudur, ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyor. Peki bu insanlar 2 seneyi geçti evlat nöbeti tutuyor. Bunların hepsi mi yalan söylüyor? Onun hak ihlali varsa bunun hakkı nerede? Kılıçdaroğlu bunların hakkı nerede? Sen bir evladı okut, büyüt, sonra iki çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın. O mağaralarda, o bataklığa düşen insanlardan kim kurtuldu ki? Bak 6 sene benim çocuğumu silah zoruyla aldı ve şehit etti. Bizim hakkımız nerede? Bir seferde o kürsüye çık deki, HDP sen bu ailelerin hakkını vereceksin, ya kınayacaksın ya da vereceksin'' ifadelerini kullandı.