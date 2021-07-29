HDP'li vekilin VIP servis yaptığı PKK'lı terörist suç makinesi çıktı: Ödemezsen aracını yakarız

Van'da 2 yıl önce HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu hakkında, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre, Tatvan'da ağaç keserken yanına gelen 4 terörist, M. A.'nın telefonu ve parasını alıp HPG'nin 5 bin TL ceza kestiğini, 5 gün içinde ödemezse aracının yakılacağını söyledi.
On gün sonra M.A.'yı arayıp Mezopotomya Haber Ajansı'na çağıran Yunus Durdu, "Arkadaşlarımız sana ceza kesmiş. Neden bu parayı ödemiyorsun?" diye hesap sordu.
ÖRGÜTE HARAÇ VERMEYİNCE, SOPALARLA DÖVÜP ARACINI YAKTILAR
M.A'nın "Kimseye borcum yok" diyerek parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Yunus Durdu "Cezan 25 bin TL oldu. Bunu bana ödeyeceksin. Ben YPS Van sorumlusuyum" karşılığını verdi.